Göztepe’nin tadı kaçtı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu Göztepe için iyi başlamadı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, 6 yeni takviye ile yeni sezona giren Göz-Göz, deplasmandaki Antalya beraberliğinden sonra evinde Y.Malatya'ya 1-0 yenilerek galibiyetle tanışamadı. Pandemi nedeniyle yeni stadında sadece 3 maçı tribünler önünde oynayan İzmir ekibi ile 533 gün sonra buluşan taraftarlar, sergilenen olumsuz futbolla büyük hayal kırıklığı yaşadı.

ÜNAL KARAMAN'A DA TEPKİ VAR

Taraftarlar, sosyal medyadan takımın performansını ağır bir dille eleştirirken, başkan Mehmet Sepil ve kurmaylarından acil takviye istedi. Yönetimden bir an önce sağ bek, sol bek ve hatta 8 numara pozisyonuna Soner'e alternatif bir yıldız isteyen taraftarların eleştirilerinden teknik direktör Karaman ve golcü Jahovic de nasibini aldı.



İŞTE TARAFTARIN YORUMLARI

Göztepeli taraftarlar kulübün sosyal medya hesaplarını tepki yorumlarıyla bombardımana tuttu. Transfer politikası nedeniyle yönetim, teknik heyet ve futbolcular yenilginin sorumlusu olarak gösterilirken, takıma takviyenin şart olduğu görüşü ağırlık kazandı. İşte bazı yorumlar: "1. Lig'de ilk sekize oynar bu kadro!", "Düzgün bir santrfor alın Adis'le artık olmuyor", "Başkan transfer yap."



YENİ HEDEF SİMUNOVİC

Süper Lig'de ilk iki haftada sergilenen futbol nedeniyle Göztepe yönetimi, özellikle savunmaya takviye kararı aldı. Marko Mihojevic'in sakatlığının ciddiyeti nedeniyle stoper transferine öncelik veren Başkan Mehmet Sepil rotayı İskoçya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, son olarak İskoçya'da Celtic forması giyen Hırvat futbolcu Jozo Simunovic'i renklerine bağlamak için girişimlere başladı. Futbolcunun bonservis engelinin olmaması yönetimin elini güçlendiriyor. 27 yaşındaki futbolcuya menajeri kanalıyla teklifini ileten Başkan Sepil, beklemeye geçti. Simunovic, kariyerinde Dinamo Zagreb forması da giydi. Yönetim, transferin gerçekleşmeme olasılığına karşılık alternatif isimleri de araştırıyor.

BURAK HAKERLER