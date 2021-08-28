Göz-Göz’de hedef Caulker

Süper Lig'de transfer sezonu bitmeden savunmanın ortasına bir hamle daha yapacak olan Göz-Göz, rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın talebi sonrası yurtdışı ve yurtiçinde stoper arayışlarını sürdüren Göztepe, Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Steven Caulker'e talip oldu. Fenerbahçe'nin Alanya'dan geçtiğimiz Temmuz ayında transfer ettiği İngiliz savunmacı, yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın kararıyla kadro dışı kalmıştı. F.Bahçe'de forma giyemeden satış listesine konulan 29 yaşındaki savunmacıya Göz-Göz, yaz transfer döneminin başında da talip olmuştu. Futbolcu ile temasa geçen Göz-Göz bonservis engeli nedeniyle çözüm arıyor. Sarı-kırmızılılar, İngiliz stoperin kiralanması için Fenerbahçe'ye bir teklif yapmaya hazırlanırken, satın alma opsiyonunu da kontrata ekletmeyi planlıyor. Göz-Göz, Caulker transferini en kısa sürede çözüme kavuşturup, sağ bek, sol bek ve orta saha takviyesine yoğunlaşacak.



ALANYASPOR'DA

3 sezondur forma giyen Steven Caulker, Süper Lig'de 75 karşılaşmaya çıkarken rakip fileleri 5 kez sarsıp, 7 golün de asistini yaptı. Kariyerinde ise 343 resmi müsabakada oynayan 29 yaşındaki İngiliz savunmüsabakada macı 19'ar gol ve asist yaparak skora da katkı koydu.



SÜPER LİG'DEN G.ANTEP FK DA INGİLİZ OYUNCUNUN PESİNDE

STEVEN Caulker'e Göztepe'nin yanı sıra Süper Lig'den yakın bir ilgi daha var. 29 yaşındaki futbolcu için G.Antep FK'da resmi teklifini iletirken, futbolcunun Avrupa'dan da taliplerinin olduğu öğrenildi. İngiltere'de yetişen Caulker, Tottenham, Yeovil, Bristol City, Swansea, Cardiff, Southampton, QPR, Liverpool ve İskoçya'da da Dundee formalarını giydi.



ÖMER TEMASI DA SÜRÜYOR

GÖZTEPE'NİN diğer stoper adayı Ömer Toprak için de ilgisi devam ediyor. Kulübü Werder Bremen ile Bundesliga 2'ye düştükten sonra Almanya'dan ayrılmayı planlayan Ömer Toprak ile temaslarını sürdüren Göz-Göz, maddi konularda pazarlığını sürdürüyor. Caulker'i listenin başına yerleştiren kurmaylar bu transferin olumsuz sonuçlanması halinde 32 yaşındaki gurbetçi futbolcu için girişimlerini hızlandıracak. Ömer'in yerli statüsünde de oynayabilmesi avantaj kabul ediliyor.



SAKATLIK KABUSU

Yeni sezonda savunmadan ayrılan futbolcular ve sakatlıklar sonrası Göztepe savunmada alternatifsiz kaldı. Sezon öncesi sakatlanan stoper Marko Mihojevic ve sol bek Dzenan Burekovic aradan üç hafta geçmesine rağmen henüz iyileşmedi. İki oyuncunun da sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini korurken Ünal Karaman'ın savunmada eli zayıfladı. Stoper olarak 11'de forma giyen Atınç ve Dino'ya ek olarak Kahraman yedek beklerken, sol bekte ise Berkan'ın dışında alternatif bulunmuyor. Göztepe'nin Sivas maçında da savunmada Murat-Dino-Atınç ve Berkan dörtlüsüyle sahada yer alması bekleniyor.



GENÇ EGE'YE FRANSIZ KANCASI

Göztepe'nin altyapısından yetişen ve bu sezon A takımda da süre almaya başlayan Ege Özkayımoğlu, Fransa ekiplerinin radarına girdi. Göztepe yönetiminin geçen sezon 1922 Konyaspor'a kiralık olarak gönderdiği Ege performansıyla Ligue 2 ekipleri Sochaux ve Amiens'in dikkatini çekti. İki kulüp de menajerler vasıtasıyla Göztepe'ye Ege Özkayımoğlu için teklifte bulundu. Ancak Ünal Karaman'ın 20 yaşındaki yıldız adayı Ege'den bu sezon yararlanmak istediği ve satışa karşı çıktığı öğrenildi. Sochaux ve Amiens yetkililerinin transfer sezon kapatmadan daha cazip bir teklifle bir kez daha Göztepe'nin kapısını çalması bekleniyor.

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