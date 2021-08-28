Halil Akbunar Milli Takım’da

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 aday kadrosundan çıkardığı Göztepeli Halil Akbunar'ı yeniden kadroya dahil etti.

SALİH UÇAN DA KADRODA

Halil ile birlikte EURO 2020 kadrosunda yer almayan Beşiktaşlı Salih Uçan ve Alanyaspor'dan Efecan Karaca'yı da yeniden milli takıma çağırdı. Aday kadro şu isimlerden oluştu; Kaleci: Mert Günok, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak Umut Meraş, Orta saha: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan, Salih Uçan, Cen-giz Ünder, Efecan Karaca, Kerem Aktür-koğlu, Abdülkadir Ömür, Halil Akbunar, Forvet: Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu.