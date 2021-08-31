Göztepe’de Karaman dönemi sona erdi

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Duruşu ve kişiliğiyle Türk futbolunun örnek karakteri olan Ünal Karaman'a ve ekibine Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Sivasspor 2 - Göztepe 2 I MAÇ SONUCU
ÜNAL KARAMAN'DAN FEDAKARLIK
Geçen sezonun devre arasında 2,5 yıllık sözleşme imzalayarak Göztepe'nin teknik direktörü olan deneyimli teknik adam, karşılıklı anlaşma sonucunda yalnızca 3 aylık maaşını tazminat olarak talep etti ve diğer alacaklarını kulübe bıraktı.
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