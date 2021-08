Göztepe’de teknik arıza

Spor Toto Süper Lig'e Demir Grup Sivasspor deplasmanından 2-2 beraberlikle dönen Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman yol ayrımına geldi. Ligde 3 maçta sergilenen futbol ve alınan sonuçlar sonrası fatura Karaman'a çıktı. Bu sezona büyük umutlarla giren başkan Mehmet Sepil'in hem alınan sonuçlardan hem de oynanan futboldan memnun kalmadığı öğrenilirken, yönetimin deneyimli teknik adamla masaya oturup vedalaşmayı planladığı bildirildi. Futbolcuların da Ünal Karaman'ın taktik ve antrenman bilgisinden memnun olmadığı sızan bilgiler arasında.

TAZMİNATI HESAPLANIYOR

Sarı-kırmızılılarla geçen sezonun ilk yarısında 2.5 yıllık sözleşmeye imza atan Karaman'ın alacağı tazminatın hesaplanacağı ve tarafların karşılıklı anlaşma yoluna gideceği belirtildi. Yönetimden beklediği transferlerin gerçekleşmemesi ve takviyelerin geç olması nedeniyle de teknik direktör Ünal Karaman'ın huzursuz olduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı fırsat bilerek yeni bir teknik adamı göreve getirmesi bekleniyor.



KARNESİ ZAYIF

GÖZTEPE'NİN başında 2020-2021 sezonunda 21 maça çıkan Ünal Karaman, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Bu sezon ise 3 maçta görev yapan tecrübeli teknik adam, Fraport TAV Antalyaspor ve Sivasspor maçlarında geriye düşüp 1'er puanla ayrıldı. Malatya'ya ise yenildi. Karaman, takımın başında 24 maçta toplam 28 puan toplarken maç başına ise 1.16'lık bir puan ortalaması yakaladı. Taraftarlar, özellikle geçen hafta Ünal Karaman'ı yeni transferleri oynatmadığı için eleştirdi. Futbolseverler sosyal medyada transferlerin teknik direktör Ünal Karaman'ın isteği doğrultusunda yapılmadığını ileri sürdü.



GÖZ-GÖZ'DE İRFAN CAN'A VİZE YOK

YAZ transfer dönemi olan Göztepe'nin genç file bekçisi İrfan Can'a yönetimden vize çıkmadı. Geçen sezon başında 1. Lig ekibi Adanaspor'dan transfer olan 23 yaşındaki kaleciye Fransa'dan Metz ve Nimes ekiplerinin yanı sıra Süper Lig'in şampiyon adayı Galatasaray talip olmuştu. Özellikle İstanbul ekibi, Uruguaylı Muslera'ya alternatif olarak düşündüğü İrfan Can için yoğun talebi vardı. Ancak henüz İrfan Can konusunda hedeflediği rakama ulaşamayan yönetimin, transfere onay vermediği öğrenildi. İrfan'ın olası ayrılığı sonrası kaleyi koruyacak kalitede bir file bekçisinin olmaması da yönetimin, transfere soğuk bakmasını sağlıyor.



DAVİD TİJANİC KAYIPLARA KARIŞTI

Göztepe'nin sezon başında Polonya'nın Rakow ekibinden transfer ettiği Sloven on numara David Tijanic kayıplara karıştı. Polonya'dan 1.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen ve yıllık ücreti 400 bin Euro olan yıldız ilk 3 maçta beklentileri karşılayamadı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Malatya maçının ardından Sivasspor deplasmanında da on bire giremezken bu sezon 53 dakika süre alabildi. Oyunda kaldığı süre boyunca hücuma katkı koyamayan Tijanic, eleştirilerin odak noktası oldu. Yenilerden kanat oyuncusu Lourency de sadece 42 dakika forma giydi.



HALİL AKBUNAR SİFTAHI YAPTI

Sivasspor maçına A Milli Takım'dan aldığı davetin moraliyle çıkan Göztepe'nin kaptanı Halil Akbunar, zorlu deplasmanda gol siftahını yaptı. Halil, skor 1-0 devam ederken müthiş bir vuruşla oyunda dengeyi getiren golü atarken performansı ve hırsıyla da takımı ateşledi. Geçen sezonu 9 gol, 10 asistle tamamlayan ve ligin en çok skor üreten yerli futbolcusu olan 28 yaşındaki başarılı futbolcu transferin de aranılan ismi olmuştu. Galatasaray'ın ısrarla istediği futbolcu geçtiğimiz temmuz ayında kulübüyle 5 yıllık yeni sözleşme yaparak takımda kalmıştı.