GÖZ-GÖZ’de aday çok

Spor Toto Süper Lig'de ilk üç maçta alınan kötü sonuçların faturasını teknik direktör Ünal Karaman'a çıkaran Göztepe yönetimi, teknik direktör adaylarını belirledi. Karaman ile yollarını dün ayıran Başkan Mehmet Sepil'in ilk sıradaki teknik direktör adayı ise Tayfun Korkut oldu. Sepil, son olarak Almanya'da Stuttgart ekibini çalıştıran 47 yaşındaki genç teknik adama teklif götürdü. Üç sezondur herhangi bir takımda görev yapmayan Korkut'un Sepil'e olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Ancak Başkan Sepil, milli maç arasını da fırsat bilerek teknik direktör konusunda çok da aceleci olmak istemiyor.

LİSTE KABARIK

Sepil'in listesinde Fenerbahçe'de geçen sezon sonunda geçici olarak takımın başında yer alan Emre Belözoğlu da yer alıyor. Süper Lig'de son 4 sezondur yeni teknik direktör adaylarına şans veren Sepil, 40 yaşındaki yıldız isimle de temasta. Fenerbahçe'de futbolu bıraktıktan sonra sportif direktör olarak görev yapan Belözoğlu'nun da yeni kariyerine Göztepe'de başlamaya olumlu baktığı gelen haberler arasında.

LİSTEDE İKİ İSİM DAHA VAR

MEHMET Sepil'in adayları arasında Tayfun Korkut ve Emre Belözoğlu'nun ardından iki isim de yer alıyor. Son olarak Alanyaspor'u çalıştıran ve görevinden yeni ayrılan İzmirli Çağdaş Atan da listede. Yönetimin 41 yaşındaki Atan'ı alternatifler arasında tuttuğu ve gündemine son olarak Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk'u da aldığı konuşuluyor. Buruk, Göztepe'nin Süper Lig'e çıktığı 2016-2017 sezonun takım kadrosunu kurmuş ancak sezon bitmeden görevinden ayrılmıştı.

ÜNAL KARAMAN DÜN KULÜBE VEDA ETTİ

GÖZTEPE'NİN Sivasspor'dan aldığı beraberlik sonrası kulüple yol ayrımına giren teknik direktör Ünal Karaman, dün yönetimle bir araya gelerek tazminatı konusunda anlaşmaya vardı. Geçen yıl 2.5 yıllık imza atan Karaman, futbolcularla vedalaşarak ayrıldı.

GÖZTEPE'DE ROTA PRCİC

Sarı-kırmızılı yönetim, orta sahayı güçlendirmek için Fransa'da Strasbourg forması giyen Boşnak yıldıza kanca attı. Futbolcunun sözleşmesi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan Göztepe'de, yönetim orta sahayı güçlendirmek için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, yeni transfer David Tijanic'ten beklediği verimi alamayınca takviye için düğmeye basarken arayışlarını Fransa'ya yöneltti. Göz-Göz, Fransa'da Strasbourg ekibinde forma giyen Boşnak orta saha oyuncusu Sanjin Prcic'i transfer etmek için düğmeye bastı. Piyasa değeri 2 milyon Euro olan futbolcunun menajerine ulaşan Başkan Mehmet Sepil, 27 yaşındaki futbolcunun yıllık ücretini sordu.

BAŞKAN SEPİL DEVREDE

Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan futbolcunun bonservis sorunu da engel teşkil ediyor. Futbolcu ile sıkı bir pazarlığa girişecek olan yönetim, bonservis konusunda da Strasborg'tan kolaylık isteyecek. Transferin en kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

■ BURAK HAKERLER