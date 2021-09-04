Göztepe’de trafik yoğun

Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman'ın takımdan ayrılmasının ardından tam bir teknik direktör trafiği yaşanıyor. Başkan Mehmet Sepil, prensip anlaşmasına vardığı 47 yaşındaki Tayfun Korkut'tan son anda vazgeçerken teknik direktör listesi her geçen gün artıyor. Alanyaspor'dan ayrılan Çağdaş Atan listenin başına yerleşirken, Emre Belözoğlu, Hamza Hamzaoğlu, Hüseyin Eroğlu'nun ardından Dr. Levent Şahin de adaylar arasında yerini aldı. Fatih Terim'in yardımcı antrenörlüğünü yaptığı G.Saray'dan geçtiğimiz Haziran ayında ayrılan 47 yaşındaki Şahin'in Göztepe'ye olumlu yaklaştığı öğrenildi.

ACELE ETMEYECEK

Başkan Sepil, listesinin ilk sırasına Çağdaş Atan'ı yerleştirse de, Tayfun Korkut'la yaşadıkları sözleşme krizi nedeniyle ince eleyip sık dokuyor. Listesindeki teknik adamlarla tek tek görüşüp sözleşme şartlarını detaylandıracak olan Sepil, son kararını verecek.



TAZMİNATTA SORUN ÇIKMIŞ

Göztepe'de, başkan Mehmet Sepil'in, Urla'da önceki gün idmana çıkacakken son anda Tayfun Korkut ile anlaşmaktan vazgeç-me nedeni ortaya çıktı. Gözte-pe'den Korkut'un sözleşme-sine takımdan gönderilmesi halinde 3 maaş tazminat maddesi yazdırdığı, 47 yaşındaki teknik adamın ise kovulması halinde en az 1.5 yıllık maaş talep etti-ği ve bu nedenle anlaşmanın bozulduğu öğrenildi. Göz-Göz, sözleşmesi devam eden Ünal Karaman'a da ayrılığı sonrası 3 maaş tazminat vermişti.

BURAK HAKERLER