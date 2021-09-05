Göztepe’de kritik hafta

Süper Lig'de Ünal Karaman'la yollarını ayırdıktan sonra Tayfun Korkut ile anlaşmaktan son anda vazgeçen Göztepe, yeni teknik direktörü için Çağdaş Atan'la görüşmelerini sürdürürken yeni hocasını birkaç gün içerisinde duyurmaya hazırlanıyor. 11 farklı teknik adamla çalışan Mehmet Sepil'in yarın ilk olarak Çağdaş Atan ile bir görüşme gerçekleştirileceği ancak diğer alternatiflerden de vazgeçmediği öğrenildi. Çağdaş Atan'ın yanı sıra Emre Belözoğlu, Levent Şahin ve Hüseyin Eroğlu ile de temaslarını sürdüren sarı-kırmızılıların teknik direktör sorununu çözer çözmez transfere yönelmesi bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

Bu hafta Başakşehir ile kozlarını paylaşacak olan Göz-Göz, bu maçta ilk galibiyetini almayı hedeflerken yeni hocanın maça yetişip yetişmeyeceği merak konusu oldu. Transfer sezonunun 8 Eylül'de tamamlanacak olması sebebiyle bu konuda da girişimlerini devam ettiren yönetimin özellikle savunma hattına takviye yapmak istediği biliniyor.