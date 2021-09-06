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Göztepe, moral buldu

Milli arada Göz-Göz, İzmir’de özel maçta ağırladığı Manisa FK’yı Ndiaye (2), Yalçın, Soner ve Lourency’nin (P) attığı gollerle yendi.

Göztepe, moral buldu

6.9.2021

SÜPER Lig ve TFF 1. Lig'e milli maç nedeniyle verilen arada Göztepe ile Manisa FK özel maçta İzmir'de dün karşı karşıya geldi. Süper Lig ekibi Göztepe, Manisa temsilcisini 5-3 yenerek moral buldu. 32'de Ndiaye ceza alanı önünde Manisa savunmasından yine topu kaptı. Vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 36'da Ndiaye'nin pasında Yalçın Birkan'ı avladı: 2-0. 44'te Soner'in ortasında Ndiaye topu ağlara yolladı: 3-0. 45+1'de Yalçın'ın pasında Soner topu ağlara yolladı: 4-0. 57'de Diallo sağdan ceza alanına sokulup farkı 3'e indirdi: 4-1. 72'de Erhan'ın pasında topla buluşan Anıl ağları havalandırdı: 4-2. 85'te Diallo, Megyeri'yi mağlup etti: 4-3. 90'da Lourency penaltı atışıyla maçın skorunu belirledi: 5-3.

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