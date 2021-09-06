Göztepe, moral buldu

SÜPER Lig ve TFF 1. Lig'e milli maç nedeniyle verilen arada Göztepe ile Manisa FK özel maçta İzmir'de dün karşı karşıya geldi. Süper Lig ekibi Göztepe, Manisa temsilcisini 5-3 yenerek moral buldu. 32'de Ndiaye ceza alanı önünde Manisa savunmasından yine topu kaptı. Vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 36'da Ndiaye'nin pasında Yalçın Birkan'ı avladı: 2-0. 44'te Soner'in ortasında Ndiaye topu ağlara yolladı: 3-0. 45+1'de Yalçın'ın pasında Soner topu ağlara yolladı: 4-0. 57'de Diallo sağdan ceza alanına sokulup farkı 3'e indirdi: 4-1. 72'de Erhan'ın pasında topla buluşan Anıl ağları havalandırdı: 4-2. 85'te Diallo, Megyeri'yi mağlup etti: 4-3. 90'da Lourency penaltı atışıyla maçın skorunu belirledi: 5-3.