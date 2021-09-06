Ya Belözoğlu ya Hamzaoğlu

Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arada teknik direktör problemini çözmeye çalışan Göztepe aday sayısını ikiye düşürdü. Teknik direktör Ünal Karaman'ın istifasının ardından 47 yaşındaki Tayfun Korkut ile imza aşamasına gelen ancak birlikteliği sağlayamayan yönetim Çağdaş Atan'dan da olumsuz sonuç aldı. Alanyaspor'dan yeni ayrılan genç çalıştırıcının bir süre dinlenmek istediği ve Başkan Mehmet Sepil'e olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. Sepil, Korkut'un ardından Çağdaş Atan ile de anlaşamazken ibreyi Fenerbahçeli Emre Belözoğlu ve Hamza Hamzaoğlu'na çevirdi. Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli ekipte futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra sportif direktör ve geçen sezon sonunda bir dönem teknik direktör olarak görev yapmıştı. Hamza Hamzaoğlu ise son olarak geçen sezon kısa bir süre Kayserispor'u çalıştırmıştı.

ALTERNATİF AZALDI

İki teknik adama da teklifini götürecek olan Göztepe Kulüp Başkanı Mehmet Sepil, Belözoğlu veya Hamzaoğlu'ndan birini takımın başına getirmeyi planlıyor. Yönetim iki teknik adamdan olumsuz yanıt alması halinde bu kez Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve G.Saray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Dr. Levent Şahin'e yönelecek.



KARİYERİNE YENİ BAŞLADI

Futbolculuk kariyerinde önemli başarılara imza atan 40 yaşındaki Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerine yeni başladı. Belözoğlu, F.Bahçe'de futbolu bıraktıktan sonra sportif direktörlük ve geçici olarak takımın başında görev yaparken teknik direktörlük kariyerine de iyi bir giriş yapmak istiyor. Genç teknik adamlara yönelen Başkan Mehmet Sepil'in de bu nedenle Emre'ye şans verebileceği konuşuluyor.



GALATASARAY'I ŞAMPİYON YAPTI

Göztepe'nin listesinde yer alan Hamza Hamzaoğlu, 2014-2015 sezonunda çalıştırdığı Galatasaray ile aynı sezon da hem Süper Lig, hem de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. 51 yaşındaki teknik adam Malatya, Eyüp, Denizli, Akhisar Bld, Bursa, Osmanlı, Antalya, Erzurumspor, G.Birliği ve Yeni Malatya'da da çalıştı.



SUBOTİC HAREKATI

MARKO Mihojevic'in sakatlığı sonrası alternatif arayan sarı-kırmızılılara Neven Subotic önerildi. 2020-21 sezonunda da Denizlispor forması giyen futbolcunun ismi menajerler tarafından Göz- Göz'e sunuldu. 32 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor. Subotic; Mainz, Köln, Dortmund, Saint Etienne ve Unuion Berlin formalarını giydikten sonra 2020- 2021 sezonunun ilk yarısında Denizlispor'da forma giymiş, yarım sezonluğuna Altach'a gitmişti. Sırbistan Milli Takımı'nda 36 maçta forma giyen Subotic kariyerinde yeni bir çıkış arıyor.

BURAK HAKERLER