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Haberler Göztepe Göztepeli futbolcu Kubilay Sönmez, Bursaspor'a transfer oldu

Göztepeli futbolcu Kubilay Sönmez, Bursaspor'a transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez, Bursaspor'a transfer oldu. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Kubilay Sönmez'in transferi konusunda Bursaspor ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Göztepeli futbolcu Kubilay Sönmez, Bursaspor’a transfer oldu
AA

07.09.2021, 16:27

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez, Bursaspor'a transfer oldu.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Kubilay Sönmez'in transferi konusunda Bursaspor ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuzun bonservis bedeli ile Bursaspor'a transferi gerçekleşmiştir. Kubilay Sönmez'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."

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