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Haberler Göztepe Maestro sürprizi

Maestro sürprizi

Sarı-kırmızılı yönetim, teklif götürdüğü Tayfun Korkut, Çağdaş Atan ve Emre Belözoğlu’ndan olumsuz yanıt alınca en son Arabistan’da Taawon ekibini çalıştıran 38 yaşındaki Sırp Nestor El Maestro’ya teklif götürdü

Maestro sürprizi

7.9.2021

Süper Lig'de ilk üç haftada alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ünal Karaman'ın vedasının ardından Göztepe, henüz teknik direktör problemini çözemedi. Yerli isimlerden Tayfun Korkut, Çağdaş Atan ve son olarak Emre Belözoğlu yönetimin tekliğini kabul etmedi. Başkan Mehmet Sepil bu gelişme üzerine rotasını ilk kez yabancı teknik adama çevirdi. Başkan Sepil, 38 yaşındaki genç Sırp teknik direktör Nestor El Maestro'ya teklif götürdü. Başkan Mehmet Sepil'in önceki dönemlerde de Maestro'yla bir dizi görüşmeler yaptığı ifade edildi.

MASAYA OTURULACAK
Teknik direktör konusunda acele etmeyen ve ince eleyip sık dokuyan Başkan Mehmet Sepil'in İzmir'e davet ettiği Maestro ile masaya oturacağı öğrenildi. Schalke 04, Hannover 96, Hamburg ve Austria Wien'de yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenen Maestro; S.Trnava, CSKA Sofya ve S.Graz'da teknik direktör olarak sahaya çıktı. Maestro anlaşma sağlanırsa Göz-Göz'ün yıllar sonra ilk yabancı teknik adamı olacak.

ALTERNATİF YERLİLER
Genç çalıştırıcı Mastro ilegörüşecek olan Başkan Mehmet Sepil, yerli adaylardan Hamza Hamzaoğlu, Levent Şahin ve Hüseyin Eroğlu gibi isimleri de listesinde tutuyor. Göztepe'nin hafta sonuna kadar yeni teknik direktörünü belirlemesi bekleniyor.

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