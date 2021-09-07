Maestro sürprizi

Süper Lig'de ilk üç haftada alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ünal Karaman'ın vedasının ardından Göztepe, henüz teknik direktör problemini çözemedi. Yerli isimlerden Tayfun Korkut, Çağdaş Atan ve son olarak Emre Belözoğlu yönetimin tekliğini kabul etmedi. Başkan Mehmet Sepil bu gelişme üzerine rotasını ilk kez yabancı teknik adama çevirdi. Başkan Sepil, 38 yaşındaki genç Sırp teknik direktör Nestor El Maestro'ya teklif götürdü. Başkan Mehmet Sepil'in önceki dönemlerde de Maestro'yla bir dizi görüşmeler yaptığı ifade edildi.

MASAYA OTURULACAK

Teknik direktör konusunda acele etmeyen ve ince eleyip sık dokuyan Başkan Mehmet Sepil'in İzmir'e davet ettiği Maestro ile masaya oturacağı öğrenildi. Schalke 04, Hannover 96, Hamburg ve Austria Wien'de yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenen Maestro; S.Trnava, CSKA Sofya ve S.Graz'da teknik direktör olarak sahaya çıktı. Maestro anlaşma sağlanırsa Göz-Göz'ün yıllar sonra ilk yabancı teknik adamı olacak.

ALTERNATİF YERLİLER

Genç çalıştırıcı Mastro ilegörüşecek olan Başkan Mehmet Sepil, yerli adaylardan Hamza Hamzaoğlu, Levent Şahin ve Hüseyin Eroğlu gibi isimleri de listesinde tutuyor. Göztepe'nin hafta sonuna kadar yeni teknik direktörünü belirlemesi bekleniyor.