Savunmaya Angel

Spor Toto Süper Lig'de sezona sıkıntılı başlayan İzmir temsilcisi Göztepe'de yönetim yarın sona erecek olan yaz transfer dönemini bir stoper takviyesi yaparak kapatmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda arayışlarını sürdürürken, Venezuelalı stoper Wilker Angel ile prensipte anlaşmaya vardı. Son olarak Rusya'nın Akhmat Grozny ekibinde forma giyen ve sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki futbolcunun Göz-Göz'e 2 yıllık imza atması bekleniyor.



DEĞERİ 1.8 MİLYON EURO

Venezuela ekibi Deportivo Tachira'da yetişen ve son 5 sezonu Rus temsilcisi Grozny'de geçiren futbolcu kariyerinde 233 maça 21 kez sarstı. 2018 yılında performansının Venezuela Milli Takımı'nda da savunmada forma giymesine rağmen 2 de gol kaydetti. 2021-22 sezonunda Bayern Münih formasıyla 4 resmi maçta görev yapan Bouna Sarr rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Mihojevic geçen sezon 20 maçta forma giyerken 2 gol attı. Göztepe, genç antrenör Maestro'yu getirirse Sepil döneminde ilk kez yabancı bir hocayla çalışılacak. Alanyaspor'dan müthis hamle çıkarken fileleri ise Grozny ekibinde zirvesine ulaşan Angel, 3.5 milyon Euroluk piyasa değeriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Sarıkırmızılılar, güncel piyasa değeri 1.8 milyon Euro'yu bulan Venezuelalı yıldız için bonservis bedeli ödemeyecek. Göz-Göz yönetiminin daha düşük bir maliyetle transferi bitirdiği öğrenildi. Alternatif isimleri de yedekte tutan Başkan Mehmet Sepil'in son dakikada pürüz yaşanması ihtimaline karşılık da B planını da oluşturduğu kulüpten sızan bilgiler arasında.