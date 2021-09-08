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Haberler Göztepe Göztepe, Venezuelalı savunma oyuncusu Wilker Angel'i transfer etti

Göztepe, Venezuelalı savunma oyuncusu Wilker Angel'i transfer etti

Son dakika haberi...Süper Lig ekiplerinden Göztepe, daha önce prensipte anlaşma sağladığı stoper Wilker Angel'i transferin son gününde resmen kadrosuna dahil etti.

Göztepe, Venezuelalı savunma oyuncusu Wilker Angel’i transfer etti
DHA

08.09.2021, 11:40

Sarı-kırmızılılar, Venezuellalı stoper ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik sözleşme imzaladı. Boşnak stoper Mihojevic'in sakatlığından dolayı sezonun ilk devresini kapatmasının ardından harekete geçen Göztepe, kısa sürede defansa takviye yapmış oldu.

Kariyerinde son olarak Rusya'nın FC Akhmat Grozny takımında oynayan 28 yaşındaki oyuncu geçen sezon 21 resmi maça çıkıp, ağları 1 kez havalandırdı. Venezuella Milli Takımı'nda da 28 karşılaşmada boy gösteren deneyimli futbolcunun pazar günü iç sahada oynanacak Medipol Başakşehir müsabakasında görev alması bekleniyor.

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