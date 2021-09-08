Göztepe’de Maestro’dan ilk açıklamalar: Göztepe’yi bir süredir takip ediyordum

Süper Lig'i değerlendiren Maestro, "Avrupa'da Süper Lig'ler birbirine benzerdir. Göztepe'ye gelecek olursak, yaklaşık yarım yıldır kulübü takip ediyorum.

İrtibata geçmiştik ama gerek kulüp gerekse ben farklı yollar aldık. Göztepe'nin gerek maçlarını gerek sonuçlarını yakından takip ettim. Özetlerini de takip etmeye çalıştım. Sonrasında Göztepe ile yollarımız kesişti ve takip etmeye devam ettim" yorumunu yaptı.





"ELİMİZDE İYİ BİR KADRO VAR"

Maestro hedefleri hakkında ise şunları dile getirdi: "Hedefim elbette burada başarılı olmak. Yönetimimiz için çalışıyoruz, taraftarımız için çalışıyoruz. Bunun için mücadele gösteriyoruz. Büyük bir ekiple, büyük bir camia ile birlikteyiz. Bunun için her hocanın olduğu gibi benim de büyük hedeflerim olacaktır. Takımımızı daha fazla puana kavuşturmak, daha iyi yerlere getirmek, daha üst sırala taşımak için elimizden geleni yapacağız. Transferde istek ve talepten çok iyi işler yapma zamanı.

Zorlu bir zamanda göreve geldik. Elimizde iyi bir kadro olduğunu biliyorduk. Elimizdeki bu kadroyla en iyi sonuçları çıkarmaya çalışacağız. Göztepe'nin 3-4 taraftarla oynadığı maçı izledim, ne kadar büyük taraftar olduğunu biliyorum. Umuyorum burada bulunduğum sürede dolu tribünler önünde oynarız. Çok iyi bir kulübüz, iyi bir taraftarımız var. Bir teknik direktör için tüm şartlar bulunuyor."