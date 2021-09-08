Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi bugün gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak. Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Teknik Direktör Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi bugün gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak.— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) September 8, 2021
Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.#Göztepe pic.twitter.com/CZ5qQRCJyq
Sarı-kırmızılılarda 7 yıllık Başkan Mehmet Sepil döneminin ilk yabancı teknik direktörü olan Maestro, son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Taawon ekibini çalıştırdı. Maestro kariyerinde Spartak Trnava, CSKA Sofya ve Sturm Graz'da da teknik adam olarak sahaya çıktı. Başkan Mehmet Sepil, geçen sezon da Ünal Karaman'la anlaşmadan önce Maestro'yu gündemine almıştı.
Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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