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Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro oldu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar, dün prensipte anlaşılan 38 yaşındaki Sırp teknik adam Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe’nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro oldu

08.09.2021, 13:03 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021, 13:07

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi bugün gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak. Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılılarda 7 yıllık Başkan Mehmet Sepil döneminin ilk yabancı teknik direktörü olan Maestro, son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Taawon ekibini çalıştırdı. Maestro kariyerinde Spartak Trnava, CSKA Sofya ve Sturm Graz'da da teknik adam olarak sahaya çıktı. Başkan Mehmet Sepil, geçen sezon da Ünal Karaman'la anlaşmadan önce Maestro'yu gündemine almıştı.

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