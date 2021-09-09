Göz-Göz’de işlem tamam

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de dün sona eren transferin son gününde hareketli saatler yaşandı. Ünal Karaman ile yollarını ayıran İzmir ekibi, daha önce prensipte anlaştığı 38 yaşındaki Sırp teknik adam Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar ayrıca kariyerinde son olarak Rusya'nın FC Akhmat Grozny takımında oynayan Venezuellalı stoper Wilker Angel'i de kadrosuna kattı. Göztepe'de 7 yıllık başkan Mehmet Sepil döneminin ilk yabancı teknik direktörü olan Maestro, son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Taawon ekibini çalıştırdı. Maestro kariyerinde Spartak Trnava, CSKA Sofya ve Sturm Graz'da da teknik adam olarak sahaya çıktı. Başkan Mehmet Sepil, geçen sezon da Ünal Karaman'la anlaşmadan önce Maestro'yu gündemine almıştı.



ANGEL'LA 2 YILLIK ANLAŞMA

Göztepe, daha önce prensipte anlaşma sağladığı stoper Wilker Angel ile de 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik sözleşme imzaladı. Boşnak stoper Mihojevic'in sakatlığından dolayı sezonun ilk devresini kapatmasının ardından harekete geçen Göz-Göz, kısa sürede defansa takviye yapmış oldu.