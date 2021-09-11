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Haberler Göztepe Göz-Göz’de değişim var

Göz-Göz’de değişim var

Yeni teknik direktör Maestro on birde rotasyona gidiyor

Göz-Göz’de değişim var

11.9.2021

Süper Lig'de teknik direktör Ünal Karaman'ın yerine Sırp teknik adam Nestor El Maestro'nun dümene geçtiği Göztepe, yarın oynanacak olan Başakşehir maçında kadroda da değişim yaşanacak. Sarı-kırmızılı ekipte ligin ilk üç maçında Karaman'ın kadroda fazla şans vermediği yeni transferler Maestro tarafından on bire dahil edilecek. 38 yaşındaki teknik adamın ilk on birde Göz-Göz'de orta alanda David Tijanic, Lourency Rodrigues ve Makana Baku'ya on birde forma vermesi bekleniyor.

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Sarı-kırmızılı ekipte A Milli Takım kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarılan Halil Akbunar'ın oynayamaması durumunda Maestro, kanatta Lourency'ye şans verecek. Ayrıca Tijanic'i orta alana monte edecek olan Maestro, Baku'yu ise sol kanatta değerlendirecek. Genç çalıştırıcı Adis'i bu kez yedek kulübesine çekerek ilk on birde hücum hattında Ndiaye'yi ilk on birde kullanmayı planlıyor. Altı aydır takımı izleyen ve kadroyu tanıyan Maestro, yedek kulübesinde de Beykan Şimşek ve Yalçın Kayan gibi gençleri de hazır tutacak.

■ BURAK HAKERLER

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