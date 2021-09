Göz-Göz’de değişim var

Süper Lig'de teknik direktör Ünal Karaman'ın yerine Sırp teknik adam Nestor El Maestro'nun dümene geçtiği Göztepe, yarın oynanacak olan Başakşehir maçında kadroda da değişim yaşanacak. Sarı-kırmızılı ekipte ligin ilk üç maçında Karaman'ın kadroda fazla şans vermediği yeni transferler Maestro tarafından on bire dahil edilecek. 38 yaşındaki teknik adamın ilk on birde Göz-Göz'de orta alanda David Tijanic, Lourency Rodrigues ve Makana Baku'ya on birde forma vermesi bekleniyor.

ADİS JAHOVİC BU KEZ KULÜBEYE

Sarı-kırmızılı ekipte A Milli Takım kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarılan Halil Akbunar'ın oynayamaması durumunda Maestro, kanatta Lourency'ye şans verecek. Ayrıca Tijanic'i orta alana monte edecek olan Maestro, Baku'yu ise sol kanatta değerlendirecek. Genç çalıştırıcı Adis'i bu kez yedek kulübesine çekerek ilk on birde hücum hattında Ndiaye'yi ilk on birde kullanmayı planlıyor. Altı aydır takımı izleyen ve kadroyu tanıyan Maestro, yedek kulübesinde de Beykan Şimşek ve Yalçın Kayan gibi gençleri de hazır tutacak.

■ BURAK HAKERLER