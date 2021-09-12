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Göztepe Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı?

Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ve Başakşehir İzmir'de karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılı eki, konuk edeceği Medipol Başakşehir’i mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Peki Göztepe Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Göztepe Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı?

12.09.2021, 14:50 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021, 14:56

Göztepe ve Başakşehir bu akşam İzmir'de karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverlerin araştırmaları da yoğunlaştı. İşte Göztepe Başakşehir maçına dair merak edilenler....

GÖZTEPE - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Göztepe - Medipol Başakşehir maçı 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 20.00'da beIN Sports 2 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

HEDEF 3 PUAN
Ligin ilk 3 haftasında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Göztepe, galibiyetle tanışamamıştı. Sarı-kırmızılılarda üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle Teknik Direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı. Lige verilen milli arada teknik adam arayışına giren İzmir temsilcisi, 38 yaşındaki Sırp teknik adam Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Göztepe, yeni teknik direktörünün ilk maçına çıkacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligdeki ilk 3 puanını almak istiyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı devam eden stoper Marko Mihojevic mücadelede forma giyemeyecek.

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