Haydi GÖZ-GÖZ

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Göztepe, bugün sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Gürsel Aksel Stadı'nda bugün saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

HALİL İYİLEŞTİ

Ligde ilk üç maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak henüz 3 puanla tanışamayan Göz-Göz, üç maçını da yenilgiyle tamamlayan puansız Başakşehir'i yenerek moral bulmak istiyor. Milli ara sonrası sakatlığı bulunan sol bek Dzenan Burekovic iyileşerek takıma dönerken ilk yarıyı kapattığı öğrenilen stoper Marko Mihojevic ise bu maçta forma giyemeyecek. A Milli Takım kampında sakatlanarak kadrodan çıkarılan Halil Akbunar'ın ise iyileştiği ve görev verilmesi halinde forma giyebileceği öğrenildi. Ayrıca son transfer Wilker Angel da teknik heyetin görev vermesi halinde sahada yer alacak.

MAESTRO'NUN İLK MAÇI

GÖZTEPE'DE milli ara öncesi Karaman'ın yerine takımın teknik adam Nestor El Maestro bugün ilk kez sahaya çıkacak. İlk maçına Gürsel Aksel Stadı'nda çıkacak olan 38 yaşındaki teknik adam, Başakşehir önünde Sivasspor deplasmanından alınan 2-2'lik beraberlik sonrası görevine son verilen Ünal Karaberlik başına geçen Sırp tekönünde kötü gidişe son vermek ve ilk maçında 3 puanla tanışmak istiyor

PETER ZULJ İLK KEZ RAKİP OLUYOR

GEÇEN sezon devre arasında Göztepe'ye kiralık olarak gelen ve yarım sezon forma giyen ve bu sezon Başakşehir'e transfer olan Peter Zulj bugün İzmir'e rakip olarak gelerek eski takım arkadaşlarına karşı görev yapacak