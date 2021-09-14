Göztepe pes etmiyor

Süper Lig'de milli ara dönüşü evinde Başakşehir'i geriye düştüğü maçta 2-1'lik sonuçla dize getiren Göztepe, bu sezon rakiplerine teslim olmuyor. Sezonun ilk 4 haftası geride kalırken 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Göz-Göz, ilk golü kalesinde gördüğü 3 maçta da puanla ayrıldı. Sezonun ilk haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan İzmir ekibi, 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen beraberliği kurtararak 1 puanla sahadan ayrıldı.



TEK YENİLGİ ALDI

Sarı-kırmızılılar, 3. hafta ise Sivasspor önünde de direnci sürdürdü. Sivas, Göztepe karşısında iki kez öne geçmesine rağmen sarıkırmızılılar, maçı 2-2'lik beraberlikle bitirmeyi başardı. Başakşehir önünde bu kez Göz-Göz, 1-0 geriye düştüğü maçı galibiyetle noktalamayı başardı. Sarı-kırmızılılar, sadece Yeni Malatya maçında 1-0'lık yenilgiden kurtulamadı. Başakşehir galibiyeti Göztepe için sezonun ilk zaferi olurken, yeni teknik direktörü Nestor El Maestro'da ilk maçında kazandı.



NESTOR EL MAESTRO FUTBOLDAN MEMNUN

Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman'ın yerine göreve gelen teknik direktör Nestor El Maestro, oynanan futboldan memnun olduğunu dile getirdi. 38 yaşındaki Sırp teknik adam ilkleri yaşadıklarını söyledi. Maestro, "Oyuncularımın sergiledikleri performanstan son derece memnun kaldım. Güzel ve anlamlı bir galibiyet aldık. Bu sezon ilk kez kazandık, ben ilk maçımda evindim, Tijanic ilk golünü attı. Her şey çok güzeldi. İkinci yarıda yaptığımız oyuncu değişiklikleri bize oldukça yaradı" dedi.

BURAK HAKERLER