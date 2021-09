Altay-Göztepe maçının kilidini golcüler çözecek

Türkiye'de gözler Süper Lig'de cuma günü 5. haftanın açılışı maçında Doğanlar Stadı'nda iki İzmirli Altay ve Göztepe arasında oynanacak olan derbiye çevrildi. Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra iki İzmirli'nin karşı karşıya geleceği dev karşılaşmada gözler hücum hattında olacak. Süper Lig'deki ilk sezonuna iki galibiyetle başlayan ancak Fenerbahçe ve Konyaspor maçlarından puansız ayrılan Altay'da hücum oyuncuları dikkat çekiyor. Siyahbeyazlılarda, ilk 4 maça da on birde başlayan Daouda Bamba ile kulübeden sahaya dahil olan Mısırlı Ahmed Yasser Rayan 2'şer gol atarak kalitelerini konuşturdu. Sezonun ilk galibiyetini geçen hafta Başakşehir önünde alan Göztepe'de ise Makedon golcü Jahovic sessiz kaldı, Ndiaye vitrine çıkan isim oldu.



KANATLAR ÇOK ETKİLİ

Senegalli futbolcu Başakşehir karşısında 1 gol atıp, bir asist yaparak galibiyeti perçinledi. Derbi maçta orta saha ve kanattaki yıldızlar da büyük sorumluluk alacak. Altay'da kanatta görev yapan Rodriguez ve on numara Pinares, Göztepe'de ise sağ kanat Halil Akbunar ile on numara Tijanic derbinin kaderini belirleyecek.



FİL DİŞİLİ GOLCÜ ÜÇ MAÇTA YOK

Altay'ın Norveç'in Brann ekibinden kadrosuna kattığı Fil Dişi Sahilli Daouda Bamba, son üç maçtır gol atamıyor. İlk hafta Kayseri ağlarını iki kez sarsan Bamba, son üç maçı ise boş geçti. 26 yaşındaki golcü 2021'de Brann ekibiyle de 14 maçta 6 gol kaydetmişti



13

Ndiaye, gol orucunu Başakşehir önünde dindirdi. Senegalli Süper Lig'deki gol sayısını da 13'e çıkardı. Senegalli golcü, geçen sezon 12 gol kaydetmişti.



HALİL AKBUNAR YİNE ALTAY'A RAKİP OLACAK

İki farklı Altay 18 yıl sonra çıktığı Süper Lig'de ilk 4 haftada Altay için oldukça istikrarsız bir tablo ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, ilk maçında Kayserispor'u 3-0, daha sonra ise Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etmeyi başarırken, son iki karşılaşmada ise adeta düşüşe geçti. Fenerbahçe (2-0) ve Konyaspor'a (3-1) yenilen Altay savunma ve hücumda da istatistikleri tersine çevirdi. İlk iki maçta 7 gol atıp, kalesinde 1 gol gören İzmir temsilcisi, son iki maçta ise fileleri sadece 1 kez sarstı, 5 gole ise engel olamadı.



CHERİF NDİAYE 'GÖZTEPELİYİM'

Başakşehir maçı sonrası, sarı-kırmızılı taraftarlara, "Kaybettiğimizde bana hakaret ediyor ve ırkçı şeyler söylüyorsunuz. Kazandığımızda ve gol attığımda ise bana 'Kral' diyorsunuz" sözleriyle isyan eden Ndiye dün bir paylaşım daha yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, "Yazdığım yorum Göztepe taraftarlarını derinden üzdü ama bilin ki niyetim bu değildi. Herkes benim bu kulüp için hissettiğim aşkı biliyor. Bu konuyu sosyal medyada paylaşmak yerine ilk önce başkanım ve yönetim kurulumla paylaşmam gerekirdi ama hata insana mahsus. Ben İzmirliyim, ben Göztepeliyim" dedi.



YABANCILAR SIRTLIYOR

Altay'da ilk 4 haftada takımı yabancı oyuncuları sırtladı. Siyah-beyazlı ekibin bu sezon attığı 8 golün hapsini yabancı yıldızları kaydetti. Bamba ve Rayan 2'şer gol atarken, Rodrigues, Thiam, Pinares ve Thaciano ise birer gol attı.



GÖZTEPE ÖNE GEÇEMİYOR

GEÇEN sezondan bu yana 6 maçlık galibiyet hasretine Başakşehir önünde son veren Göztepe, ilk 4 maçta hiç öne geçemedi. 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile geçtiği bu süreçte Göztepe 5 puan toplarken, 5 golün de 3'ünü ilk yarıda kalesinde gördü. Sarı-kırmızılı ekibin attığı rakip filelere bıraktığı 5 golün tamamı ise ikinci yarılarda geldi.



BİR NUMARALAR DERBİYE HAZIR

Doğanlar Stadı'ndaki İzmir derbisinde Altay kalecisi Lis ve Göztepe'nin genç eldiveni İrfan Can Eğribayat'a çok iş düşecek. Polonyalı eldiven Lis, son iki maçta kalesinde 5 gol gördü. Fenerbahçe maçında yediği iki gole rağmen kritik kurtarışlar yapan Polonyalı eldiven Konya önünde ise etkisiz kaldı. Göztepe'de geçen sezon başından bu yana on birde görev yapan İrfan Can ise başarılı performansını Başakşehir önünde de sürdürdü. İrfan ise bu sezon 5 gol yedi.



MURAT PALULİ CUMA GÜNÜ YOK

Göztepe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan Murat Paluli derbide forma giyemeyecek. Kırık şüphesiyle hastaneye kaldırılan ancak sağ ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edilen sağ bek oyuncusunun sahalardan ne kadar ayrı kalacağı ise henüz açıklanmadı. Derbide kesin olarak forma giyemeyecek olan futbolcunun yerine Kerim Alıcı'nın şans bulması bekleniyor. Başakşehir maçında Murat'ın sakatlığı sonrası oyuna giren Kerim, performansıyla teknik heyetten geçer not aldı.

BURAK HAKERLER