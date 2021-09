Göztepe Teknik Direktörü Maestro: Altay maçına çok değer veriyoruz

Süper Lig'in 5. haftası İzmir derbisine sahne olacak. 17 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak derbide Altay ve Göztepe karşı karşıya gelecek. Derbi öncesinde Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro ve Takım Kaptanı Halil Akbunar açıklamalarda bulundu.





MAESTRO: "ALTAY MAÇINA ÇOK DEĞER VERİYORUZ"

Nestor El Maestro, şu ana kadar yaşananlardan mutlu olduğunu, iyi çalışıp iyi işler yaptıklarını ve aynı şekilde çalışıp bunun sonucunda iyi skorlar almayı hedeflediklerini söyledi. Derbilerin çok önemli olduğunu ifade eden 38 yaşındaki Sırp teknik adam, "Bir haftadır burada bulunuyor olabilirim ama gerek Göztepe, gerek Altay ve gerek diğer İzmir kulüpleri hakkında bilgi sahibiyim. 15 yıllık, 18 yıllık ya da 20 yıllık dönemde yaşananları biliyorum. Küme düşmeler, amatörlere kadar gitmeler, geri dönmeler ve Süper Lig'e çıkmalar... Bunlarla ilgili hemen hemen her şeyi öğrendim. Her konuda bilgi sahibiyim. Bu anlamda Altay maçının önemini çok iyi biliyorum. Oyuncularımla da konuştuk. Bu maçın 3 puandan daha değerli olduğundan bahsettim. Aksi bir durumda da normal mağlubiyetten daha üzücü olacağını söyledim. O nedenle Altay maçına çok değer veriyoruz" dedi.

Derbide forma giyemeyecek olan Mihojevic ve Murat Paluli'nin kendileri açısından önemli eksikler olduğunu söyleyen Maestro, yedek oyuncuların bu yokluğu hissettirmeyeceğini ifade etti.



HALİL AKBUNAR: "GÖZTEPE HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKIYOR"

Göztepe Takım Kaptanı Halil Akbunar ise yeni teknik direktörleri Nestor El Maestro ile ilk maçta galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Derbilerin öneminden de bahseden Halil Akbunar, "Derbiler herkes için çok güzel bir heyecan ve anı, benim için de öyle. Elbette derbiyi kazanırsak, 3 puanla ayrılırsak her şey çok daha güzel oluyor. Öncelikle şehrimiz için çok güzel bir maça çıkacağız. Umarım futbolun güzel yanlarını konuşuruz. Göztepe olarak temennimiz bu yönde. Ciddiyetle maça hazırlanıyoruz. Göztepe her maça kazanmak için çıkıyor. Hedefimiz 3 puanı almak ve sevenlerimizi mutlu etmek" diye konuştu.

"BORNOVA'YI DEPLASMAN OLARAK GÖRMÜYORUM"

Akbunar, derbinin oynanacağı stadyum olan Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynamaya alışık olduklarını vurgulayarak, "Kendimizi misafir olarak görmüyorum. O statta 3 yıl oynadık. Bornova'da ilk golü ve son golü ben attım. Kupada da ilk golü ben atmıştım. Orayı deplasman olarak görmüyorum. Kendi evimizdeymiş gibi oynayacağız. Göztepe büyük bir camia, kazanmak için sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.