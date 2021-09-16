Maestro ve Halil iddialı

Süper Lig'de İzmir derbisinde Altay'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro ve takım kaptanı Halil Akbunar değerlendirmelerde bulundu. Sarı-kırmızılılarla ilk maçında geçen hafta Medipol Başakşehir'e karşı ilk galibiyetini elde eden Maestro, "Altay maçının önemini çok iyi biliyorum.

3 PUANDAN FAZLASI

Bu maçın 3 puandan daha değerli olduğundan bahsettim. Aksi bir durumda da normal mağlubiyetten daha üzücü olacağını söyledim. O nedenle Altay maçına çok değer veriyoruz" dedi.

Halil Akbunar, "Derbiler herkes için çok güzel bir heyecan ve anı. Elbette derbiyi kazanırsak, 3 puanla ayrılırsak her şey çok daha güzel oluyor. Bornova'da kendimizi misafir olarak görmüyorum. O statta 3 yıl oynadık. Bornova'da ilk golü ve takımımızın son golünü ben attım" şeklinde konuştu.