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Haberler Göztepe Maestro ve Halil iddialı

Maestro ve Halil iddialı

Göztepe teknik direktörü ve kaptan derbiden çok umutlu

Maestro ve Halil iddialı

16.9.2021

Süper Lig'de İzmir derbisinde Altay'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro ve takım kaptanı Halil Akbunar değerlendirmelerde bulundu. Sarı-kırmızılılarla ilk maçında geçen hafta Medipol Başakşehir'e karşı ilk galibiyetini elde eden Maestro, "Altay maçının önemini çok iyi biliyorum.

3 PUANDAN FAZLASI
Bu maçın 3 puandan daha değerli olduğundan bahsettim. Aksi bir durumda da normal mağlubiyetten daha üzücü olacağını söyledim. O nedenle Altay maçına çok değer veriyoruz" dedi.

Halil Akbunar, "Derbiler herkes için çok güzel bir heyecan ve anı. Elbette derbiyi kazanırsak, 3 puanla ayrılırsak her şey çok daha güzel oluyor. Bornova'da kendimizi misafir olarak görmüyorum. O statta 3 yıl oynadık. Bornova'da ilk golü ve takımımızın son golünü ben attım" şeklinde konuştu.

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