Göztepe - Hatayspor | CANLI ANLATIM

Süper Lig 'in 6. haftasında Göztepe ile Hatayspor, 3 puan mücadelesi veriyor. Son olarak İzmir derbisinde Altay'a kaybeden Nestor El Maestro'lu Göztepe, evinde kazanıp moral depolamayı hedefliyor. 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor ise çıkışını zorlu deplasmanda da sürdürmeyi amaçlıyor. Ligde ilk 5 haftada 5 puan toplayan Göztepe, bu sezon tek galibiyetini iç sahadaki Başakşehir maçında aldı. Akdeniz ekibi ise 5 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan hanesine yazdırdı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!



Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Lourency, Yalçın, Halil, Cherif.

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Isaac, Ruben, Saba, Ayoub, Adama, Diouf.

GÖZTEPE-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan Göztepe-Hatayspor maçını Suat Arslanboğa yönetiyor. Maç, beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

İSTATİSTİKLER:

Hatayspor'u konuk ettiği altı lig maçının beşini kazanan Göztepe (1M), sadece Süper Lig'deki tek karşılaşmadan mağlup ayrıldı (geçen sezon 0-1).

Göztepe'ye rakip olduğu son altı lig maçının ikisini kazanan Hatayaspor (1B 3M), bu galibiyetleri kalesini gole kapatabildiği iki karşılaşmada aldı (Mayıs 2014'te 2-0 & Aralık 2020'de 1-0).

Sahasında oynadığı son altı Süper Lig maçının birini kazanabilen Göztepe (1B 4M), tek galibiyetini son karşılaşmada Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup ederek aldı.

Süper Lig'de oynadığı son üç maçı kazanan Hatayspor, en üst ligdeki en uzun serisini yakaladı. Hatay ekibi, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 12 karşılaşmada almıştı (4B 5M).

Süper Lig'de 13 maçtır kalesini gole kapatamayan Göztepe, ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. İzmir ekibi, daha uzun bir seriyi en son Mart-Eylül 2002 arasında yaşadı (14 maç).

Deplasmanda oynadığı son dokuz Süper Lig maçındaki tek galibiyetini son karşılaşmada Rizespor'u 2-0 mağlup ederek alan Hatayspor (4B 4M), Şubat 2021'den bu yana üst üste iki dış saha maçı kazanamıyor.

Göztepe'nin bu sezon Süper Lig'de attığı altı gol altı farklı oyuncudan geldi (Arslanagic, Halil, Beykan, Ndiaye, Tijanic ve Soner).