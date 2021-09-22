Göztepe-Hatayspor maç sonucu: 0-2

Göztepe ile Hatayspor Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaştı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa düdük çaldı. Zorlu mücadeleyi 2-0 kazanan konuk ekip 3 puanın sahibi oldu. Hatayspor'a galibiyeti getiren goller deneyimli hücum oyuncusu Mame Diouf'tan geldi.

GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDI!



Göztepe'de Beykan Şimşek 76. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Hatayspor puanını 13'e yükseltti. Göztepe ise 5 puanda kaldı. 7. haftada Hatayspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Göztepe ise deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak.

SERİ 4 MAÇA ÇIKTI!



Göztepe'yi mağlup eden Hatayspor, Süper Lig'deki seri galibiyetlerini sürdürdü. Ömer Erdoğan'ın öğrencileri, galibiyet serisini 4 maça çıkararak üst sıralara tırmandı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Göztepe-Hatayspor maçı başladı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında El Kaabi'nin sol kanattan yaptığı ortada Diouf'un kaleye göndermek istediği topu, kaleci İrfan Can uzaklaştırdı.

23. dakikada sol kanattan Cherif Ndiaye'nin yaptığı ortada ceza sahası içindeki Yalçın'ın, Burak'a rağmen yaptığı vuruşta, kaleci Munir topu kornere gönderdi.

30. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içindeki Diouf'un, iki savunma oyuncusuna rağmen yaptığı kafa vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü.

35. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Ribeiro'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içindeki Burak'ın kafayla aktardığı topu Diouf, kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 1-0.

45+1. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Cherif Ndiaye ile paslaşan Halil Akbunar sağ çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta, top kaleci Munir'in müdahalesiyle kornere çıktı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada El Kaabi'nin ceza sahası içinden ağlara gönderdiği top gol değeri kazanmadı. Ofsayt bayrağı havada.

69. dakikada Berkan sol kanattan ortaladı, ceza sahası içinde Kerim kafayı vurdu top yandan auta gitti.

70. dakikada Soner sağ kanattan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Halil kafayı vurdu top üstten dışarıya çıktı.

75. dakikada Göztepe'de Beykan ilk olarak sarı kart gördü. 'VAR' incelemesinin ardından sarı kartı iptal edilen Beykan, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

76. dakikada El Kaabi ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunu yaptı ama kaleci İrfan Can gole izin vermedi.

77. dakikada Lobzhanidze sol kanattan topu içeriye çevirdi, arka direkte Diouf tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

83. dakikada Obinna sağ kanattan ortaladı, ceza sahası içinde Ndiaye kafayı vurdu ama top üstten auta gitti.