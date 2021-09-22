Maç bitiminde tüm takımı tribünlere davet eden futbolseverler, "Bu forma kutsaldır, nasip olmaz kimseye. Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın" tezahüratlarıyla oyuncuları protesto etti. Kaptan Halil Akbunar önderliğinde oyuncular kapalı, maraton ve kale arkası tribünlerini tek tek dolaştı. Taraftarların sitemlerini dinleyen oyuncular, tribünlerden özür diledi ve bundan sonraki haftalar için başarı sözü verdi. Göztepeli taraftarlar sadece Obinna Nwobodo'yu alkışladı.
Göztepe tribünlerinden futbolculara protesto haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.