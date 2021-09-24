En kötü Göz-Göz

Süper Lig'de önceki gün sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup olan Göztepe lige çıktığından bu yana en kötü dönemini yaşıyor. İlk 6 haftada 3 kez mağlup olan sarı-kırmızılıların bu sezonki performansı hayal kırıklığı yaratırken İzmir ekibinin hafta sonu G.Saray ile oynayacağı mücadele dönüm maçı olarak gösteriliyor. Göz-Göz, tam 14 yıl sonra geri döndüğü Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda ilk 6 haftayı 13 puanla 3'üncü sırada bitirirken ertesi sezon ise 6 karşılaşmada 9 puan toplayıp 7. haftaya 9. sırada girmişti. Göztepe 2019-2020'de ise 6 haftayı 9 puanla 15'inci sırada tamamladı. Geçen sezon ise 7 puanı hanesine yazdıran Göztepe, 6'ncı hafta sonunda 10'uncu basamakta yer aldı.

14 MAÇTIR KALESİNİ KAPATAMIYOR

Bu sezon ise yaptığı transferlerle sık sık eleştirilen İzmir ekibi, sadece 5 puan hanesine yazdırarak 16. sıraya kadar geriledi. Süper Lig'de en son geçen sezonun 33. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği karşılaşmada gol yemeyen sarı-kırmızılı daha sonra çıktığı 14 müsabakada kalesinde gole engel olamadı. Bu müsabakalarda 19 gol atan İzmir temsilcisi, 26 gol yedi. Göztepe, Süper Lig'de en son 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarını kapsayan 14 haftalık süreçte kalesini gole kapatamamıştı.

KADRO YİNE DEĞİŞEBİLİR

Göztepe'nin pazar günü G.Saray ile oynayacağı mücadelede kadroda yine değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Hatay sınavında Altay maçına göre iki değişiklik yapan ve Kahraman'ın yerine Wilker Angel'a, Tijanic yerine de Yalçın'a şans tanıyan teknik direktör El Maestro'nun özellikle hücum ve savunma hattında değişiklik yapacağı öğrenildi.



ÜÇ MAÇTA 92 DAKİKA

Göztepe'de bu sezon ilk kez 11'de şans bulan Yalçın Kayan, Hatayspor randevusunda sadece 62 dakika sahada kaldı. Üç maçta sadece 92 dakika süre alan 22 yaşındaki futbolcu mağlubiyet sebebiyle büyük üzüntü yaşarken yerine Beykan Şimşek dahil olmuştu. Ancak Beykan da 76. dakikada gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımını 10 kişi bıraktı. Beykan, pazar günkü Galatasaray maçında görev alamayacak.