Teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, idmanı ayak tenisi ile tamamladı.
Marko Mihojevic'in yer almadığı antrenmanda Murat Paluli ile Ege Özkayımoğlu takımdan ayrı çalıştı.
Göztepe, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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