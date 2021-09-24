Sepil’e büyük tepki

Süper Lig'in ilk 6 haftasında yalnızca 5 puan alıp düşme hattına yaklaşan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil eleştirilerin hedefi oldu. Son olarak Hatay maçında alınan sonuç taraftarın sabrını taşırırken takımlarından iyi futbol ve mutlak galibiyet bekleyen sarı-kırmızılı futbolseverler, skor 2-0'a geldikten sonra hem Başkan Mehmet Sepil'e hem de bazı oyunculara sert tepki göstermesi maç sonunda en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

TRANSFER POLİTİKASI ELEŞTİRİLDİ

Sosyal medyada sürekli olarak transfer politikasını eleştiren sarı kırmızılı taraftarlar, "Sepil bu takım senin eserin" şeklinde tempo tuttu. Kulüpte 7.5 yıldır başkanlığı yürüten Sepil, ilk kez büyük protestoların hedefi oldu. Tribünler bazı futbolcuları ise yuhaladı. Özellikle Soner ve Berkan'ı protesto eden taraftarlar, Obinna'yı ise alkışladı. Maç sonunda Gürsel Aksel Stadı'nı terk etmeyen taraftarların futbolculara çok sert tepki göstermesi de dikkat çekti.



"GEREKENİ YAPACAĞIZ"

ÜNAL Karaman'ın yerine 4'üncü hafta başında göreve getirilen Sırp teknik adam El Maestro, evlerinde kaybettikleri için çok üzüldüklerini söyleyerek hataları analiz edeceklerini belirtti. 38 yaşındaki teknik adam, "Gerekeni yapacağız. Eksiklerimiz üzerine çalışmamız gerekiyor. Hatayspor karşısında kötü bir oyun ortaya koymadık. 1-0 geriye düştükten sonra beraberlik adına çok fazla pozisyon ürettik. Beraberliğe yakındık ama olmadı. Son toplardan faydalanamadık. Kırmızı kartla da 1 kişi eksik kaldık. Bizim için çok üzücü bir müsabakaydı. Fikstür oldukça sıkışık. Kısa sürede elimizden gelenin en iyisini yapacağız, daha iyi sonuçlar alacağız" diye konuştu.