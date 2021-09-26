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Haberler Göztepe Galatasaray - Göztepe maçı I CANLI ANLATIM

Galatasaray - Göztepe maçı I CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 7. haftasında heyecan devam ediyor. Son 4 lig maçından galibiyetle ayrılamayan ve bu süreçte 2 beraberlik alan Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Sarı kırmızılılar, renktaşı Göztepe'yi mağlup ederek kötü seriyi sonlandırmak ve çıkışa geçmek isterken İzmir ekibi de son iki maçta aldığı mağlubiyeti Galatasaray galibiyetiyle unutturmak istiyor. Canlı anlatım olarak haberimizden maçı takip edebilirsiniz.

Galatasaray - Göztepe maçı I CANLI ANLATIM

26.09.2021, 18:46

Süper Lig'in 7. haftasında heyecan devam ediyor. Son 4 lig maçından galibiyetle ayrılamayan ve bu süreçte 2 beraberlik alan Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.

Sarı kırmızılılar, renktaşı Göztepe'yi mağlup ederek kötü seriyi sonlandırmak ve çıkışa geçmek isterken İzmir ekibi de son iki maçta aldığı mağlubiyeti Galatasaray galibiyetiyle unutturmak istiyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil.

Göztepe: İrfan Can, Berkan, Wilker, Yalçın, Arslanagic, Rodrigues, Nwobodo, Kerim, Soner, Halil, Cherif.

Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Onun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Hakan Yemişken yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Mustafa Kürşad Filiz üstlenecek.

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