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Haberler Göztepe Savunmada istikrarsız

Savunmada istikrarsız

Sarı-kırmızılılar son üç maçta 6 gol yerken stoper Dino’nun yanındaki isim sürekli değişti Defansta son 4 yılın en kötü dönemini geçirdi

Savunmada istikrarsız

29.9.2021

Göztepe bu sezon savunmada da sıkıntı yaşıyor. Sarıkırmızılılar, mağlubiyetle kapadığı son üç maçta kalesinde 6 gol gördü. Maç başına 2 gol yiyen Göz- Göz'de, teknik direktör Nestor El Maestro stoper bölgesinde istikrarı bir türlü bulamadı. Savunmanın ortasında sadece yeni transfer Dino banko oynarken, eski teknik patron Ünal Karaman'ın yedek bıraktığı geçen yılın bankosu Atınç Nukan, Maestro'dan da formayı alamadı. Maestro, ilk iki maçında Dino'nun yanında denediği Kahraman'dan da memnun kalmazken, son iki maça bu kez Wilker Angel'i denedi. Venezuelalı stoperin Hatay ve G.Saray karşısındaki performansı da vasatı aşamadı.

7 MAÇTA 11 GOL YEDİ
Yedi maçta 11 gol yiyen Göztepe, son 4 yılda en kötü dönemini geçiriyor. İlk yılında 7 maçta 11 gol yiyen Göz- Göz, attığı 14 golle 4. sırada konumlanmıştı. 2018-19'da 8, 2019-20'de 5 ve geçen yıl ise 7 gol yiyen sarı-kırmızılılar, bu yıl savunmada S.O.S verdi.

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