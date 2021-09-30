Süper Lig'de 5 puanla 18 sıraya kadar gerileyen Göztepe'de Cumartesi saat 16.00'da oynanacak Giresunspor randevusu kırılma noktası olarak görülüyor. Teknik direktör Nestor El Maestro'nun geleceğinin tartışıldığı sarı-kırmızılı ekipte son haftalarda beklenen büyük değişimin gerçekleşmesi sürpriz sayılmayacak. İzmir ekibinde takım arkadaşlarına göre daha az forma şansı bulan isimlerin bu haftaki randevuda oynayacağı gelen haberler arasında.

MAKANA BAKU DA FORMA GİYEBİLİR

Sırp teknik adamın bu sezon sadece 175 dakika süre alan savunma oyuncusu Atınç Nukan'ın yanı sıra hücumda Adis Jahovic'i oynatabileceği, sadece iki kez ilk 11'de sahaya çıkan David Tijanic ile de maça başlayabileceği öğrenildi. Bu üç oyuncu dışında forma giydiği 6 karşılaşmada sadece bir kez 11'de şans bulan Makana Baku'nun da görev alma şansı hayli yüksek. Maestro'nun sadece 10 dakikası bulunan Brown Ideye'ye de ikinci yarıda şans verebileceği kaydedildi.



'BAŞKA GÖZTEPE YOK'

Göztepe'de taraftarlar Giresunspor karşılaşmasında takıma tam destek verilmesi çağrısında bulundu. Sosyal medyadaki etkili taraftar sayfalarından Göztepeliler. com ve diğer hesapların organize ettiği, 'Başka Göztepe yok' başlığı altında yayınlanan mesajlarda futbolseverler, "Birlik ve beraberliğin çok önemli olduğu bugünlerde, 'Başka Göztepe yok' sloganıyla takımımıza desteğimizi tam olarak vermeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

MAYIS'TAN BU YANA GOLÜ YOK

ADİS Jahovic, Göztepe forması ile en son geçen sezon 2 Mayıs'ta rakip fileleri havalandırmıştı. Tecrübeli oyuncu deplasmandaki Antalya maçında gol kaydetmişti.

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Göztepe'de bu sezon gözden kaybolan Adis Jahovic şu ana dek 7 karşılaşmada toplam 329 dakika forma şansı buldu. Süper Lig'in ilk 4 karşılaşmasında 11'de sahaya çıkan yıldız isim, diğer 4 hafta ise kulübede yer aldı. 34 yaşındaki Makedon futbolcu Altay, Hatayspor ve Galatasaray karşılaşmalarında toplamda sadece 34 dakika süre aldı. Adis Jahovic, bu sezon gol ve asist sevinci de yaşayama

GİRESUN MAÇI HAZIRLIĞI TAM GAZ

Göztepe, Cumartesi günü saat 16.00'da konuk edeceği Giresun maçının hazırlıklarını sürdürdü. Adnan Süvari Tesisleri'nde Maestro yönetiminde gerçekleşen idmanda ısınmanın ardından pas yapan sarı kırmızılı futbolcular daha sonra maçın taktiğini çalıştı.