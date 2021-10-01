Spor Toto Süper Lig'de 5. sezonunda ilk 7 haftada aldığı başarısız sonuçlarla küme düşme potasına gerileyen Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, taraftar gruplarının sosyal medya temsilcileriyle önceki akşam bir araya geldi. Hatayspor ve Galatasaray yenilgileri sonrası özellikle kendisine yöneltilen ağır eleştirilere yanıt veren Başkan Sepil, samimi açıklamalarda bulundu. Daha önce geçtiğimiz haziran ayında aktif olarak başkanlığı bırakacağını açıklayan başkan Mehmet Sepil, bu kez takımın başında olduğunu dile getirirken, başarısızlıkta da sorumluluğu üzerine aldı.

YOĞUN MESAİ HARCIYORUM

"En son karar veren nokta olarak tüm sorumluluk benim" diyen Sepil, " Bana yapılan eleştirilerden en önemlisi 'Başkan para harcamıyor' oluyor. Bu sene geçen seneden daha az para harcamadım. Taraftar emin olsun buradayım ve eskisinden daha çok mesai harcıyorum. Bir gün ben gidersem bu kulüp, ekonomiyi bildiğim için baş aşağı düşer. Bunu engellemenin yolu olarak ayakları üzerinde duran bir Göztepe yaratmalıyız. Amerika'da ailem yaşıyor. Onları bile göremedim, yoğun mesai harcıyorum" dedi.

GENÇ OYUNCULARA YÖNELDİK

Çok kez eleştirilen transfer politikası ile ilgili de konuşan Sepil, "İki yıl önce Beto ve Castrolarla geldiğimiz nokta artık burası. Sistemimizi değiştirip, genç oyuncularla oynayacağız. İki tanesini parlatıp satarak ayakta kalan Göztepe'ye destek olacağız. Futbolculara ve teknik direktöre güvenim tam. Taraftar bizlere güvensin. Bugüne kadar ki teknik direktörleri taraftarımızın isteği üzerine gönderdik" dedi.



SARI-KIRMIZILILAR BİLETLERİ İNDİRDİ

GÖZTEPE yönetimi, taraftarlardan gelen yoğun talep üzerine yarın İzmir'de oynanacak olan Giresunspor maçı öncesi bilet fiyatlarında indirime gitti. Sarı-kırmızılılar, 1. ve 2. kategori biletlerini sabit tutarken, 3. ve 4. kategorilerde yarı yarıya indirim yaptı. Daha önce 100 liraya satılan 3. kategori biletleri 50 liraya inerken, 45.5 liralık 4. kategori biletleri ise 25 liradan satışa sunuldu. Dün bilet satışları açılırken, kulüp sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

BURAK HAKERLER