Arslanagic’e yakın takip

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Göztepe'nin savunmadaki yıldızı Dino Arslanagic, şimdiden transferin gözdesi oldu. Sarı-kırmızılı ekibin, Galatasaray'a giden Alpaslan Öztürk'ün yerine yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 28 yaşındaki stoper performansıyla, Süper Lig ekiplerini peşine taktı. Sarıkırmızılıların Belçika'nın Gent ekibinden renklerine bağladığı stoperi Galatasaray ve Fenerbahçe yakın takibine aldı. Bu sezon savunmasında sıkıntılar yaşayan iki ekibin de Belçikalıyı özel olarak izlettiği öğrenildi.

FATİH TERİM DE ÇOK BEĞENDİ

Özellikle Galatasaray scout ekiplerinin izlediği Dino Arslanagic'in performansını Fatih Terim'in geçen hafta oynanan karşılaşmada beğendiği öğrenildi. Göztepe ile 2023 yılına kadar kontrat yapan futbolcu için G.Saray ve F.Bahçe yönetimlerinin ocak ayındaki ara transfer döneminde resmi teklif yapması bekleniyor. Boşnak uyruklu Dino, Fransız ekibi Lille'de yetişirken Belçika'da Standard Liege, Mouscron ve Antwerp ekiplerinde de görev yaptı.



İRFAN'A DA TALİP OLMUŞTU

YAZ transfer döneminde Göztepe ile bonservisi sona eren Alpaslan Öztürk'ü transfer eden Galatasaray, 22 yaşındaki genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat için de büyük uğraş vermişti. İrfan Can-Galatasaray flörtü uzun süre gündemi meşgul etse de genç eldiven İzmir ekibinde kalmıştı. Geçen sezonki formundan uzak görüntüsü ve son Galatasaray maçında yediği hatalı gollere rağmen İrfan halen Fransa ekiplerinin kıskacında bulunuyor.



TAKIMIN BANKOSU

Dino Arslanagic, sezon başından bu yana takımın bankosu olmayı başardı. Savunmada hırsı ve mücadelesi futboluyla dikkat çeken Belçikalı, kaleci İrfan, Obinna ve Halil mada ile birlikte 7 maça da on birde başlayıp, tam süre alan 4. futbolcu oldu. Dino, savunmada forma giymesine rağmen Antalya maçında attığı golle takımına 1 puan kazandırdı.