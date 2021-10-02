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Göztepe - Giresunspor maçı | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 8. haftasında İzmir ekibi Göztepe, sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Göztepe - Giresunspor maçı | CANLI ANLATIM

02.10.2021, 15:59 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021, 16:04

Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, GZT Giresunspor'u konuk ediyor. Ligde son 3 maçını kaybeden İzmir ekibi, taraftarı önünde kötü gidişe dur demek istiyor. Süper Lig'de çıktığı 7 maçtan 5 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrılan GZT Giresunspor ise bu sezon ilk 3 puanını almak için sahaya çıkacak.

GÖZTEPE - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Giresunspor maçı 2 Ekim Cumartesi günü saat 16:00 beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - GİRESUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Kahraman, Berkan, Obinna, Yalçın, Baku, Halil, Tijanic, Cherif

Giresunspor: Okan, Aziz, Alexis, Diarra, Zeki, Traore, Flavio, Sankhare, Sergio, Shapi, Diabate

İki takım arasında son karşılaşma 2017 yılında TFF 1. Lig'de oynanmış, Göztepe kendi evindeki mücadeleden 2-1 galip ayrılmıştı. İzmir ekibinin ikinci golü, bugünlerde yine sarı-kırmızılı ekipte yer alan Adis Jahovic'ten gelmişti

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