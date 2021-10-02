Kır zinciri Göztepe

Süper Lig'de bu sezon beklediği çıkışı yapamayan ve üst üste aldığı yenilgilerle düşme potasına kadar gerileyen Göztepe, bugün sahasında Giresunspor'u ağırlıyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan kritik karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek. Ligde son üç maçta Altay, Hatay ve Galatasaray'a yenilerek 5 puanda kalan Göz-Göz, 18. sırada yer alıyor. Rakibi Giresunspor ise 2 puanla sarı-kırmızılı ekibin hemen altında konumlandı. Göz-Göz, başarısız sonuçların ardından yaşanan gerilimi sona erdirmek ve ateş hattından kurtulmak için kritik maçı kazanmak zorunda. Ligde galibiyeti bulunmayan Karadeniz ekibi de sarı-kırmızılı ekibi yenerek çıkış yakalamak istiyor. Göztepe'de stoper Mihojevic, sağ bek Murat Paluli, santrfor Ege Özkayımoğlu ve cezalı Beykan mücadelede forma giymeyecek.