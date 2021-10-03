Göztepe dibe vurdu

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kaybeden Göztepe, Giresunspor'a da 1-0 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. 51. dakikada Ndiaye'nin ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı. 57'de Kerim'in sağdan ortasında penaltı noktasında Yalçın kafayı vurdu, top kaleci Okan'da kaldı. 60'ta Göztepe öne geçme fırsatı yakaladı. Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda Alexis'in ceza sahası içinde Ndiaye'ye müdahalesinin ardından hakem Göztepe lehine penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Tijanic'in vuruşunda kaleci Okan penaltıyı kurtardı. 71'de Berkan'ın geri pasında araya giren Suleymanov, İrfan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Diabate, top ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı. 0-1. Göztepe maçı 1-0 kaybetti.





MAESTRO 11'İ DEĞİŞTİRDİ

HATAY ve Galatasaray maçlarına üst üste aynı on birlerle başlayan teknik direktör Nestor El Maestro bu kez Giresun önünde kadroda değişime gitti. Sırp teknik adam, savunmada Angel'ın yerine bu kez son iki maçta yedek soyunan Kahraman'a şans verirken, orta alanda da Soner'in yerine Tijanic, Lourency'in yerine de Baku ile oyuna başladı. Soner bu sezon ilk kez kesik yedi.



BÜYÜK PROTESTO

GÖZTEPELİ taraftarlar Giresunspor'dan alınan 1-0'lık yenilgi ile 4 haftadır puanla tanışamayan takım ve yönetimi protesto etti. Özellikle son 5 dakika tepkisini artıran taraftarların hedefinde başkan Mehmet Sepil ve kulüp menajeri İlhan Şahin vardı. Taraftarlar, "Sepil gol gol gol", "Göztepe bizimdir bizim kalacak", "Sepil bu takım senin eserin" tezahüratlarıyla uzun süre tempo tuttu. İlhan Şahin'i de istifaya çağıran taraftarlar, maçın uzatma dakikalarında ise futbolcuları ıslıkladı. Maçın ardından tribünleri yaklaşık 10 dakika terketmeyen taraftarlar, 'Sepil gelecek hesap verecek" diyerek tempo tuttu.

BURAK HAKERLER