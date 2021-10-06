Göz-Göz’de seferberlik

Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Göztepe, milli arada seferberlik ilan etti. Ligde üst üste 4 maçını kaybederek 5 puanla düşme potasından kurtulamayan Göz-Göz'de, yönetimin güvenoyu verdiği teknik direktör Nestor El Maestro kadroda köklü olarak değişim gerçekleştirecek.

YEDEKLERE GÜN DOĞDU

Milli arayı fırsat bilen Sırp teknik adam kötü gidişata son vermek için Başkan Mehmet Sepil ile bir toplantı yaptı. Takımı düşme potasından kurtarmak için ise toplantıdan rotasyon kararı çıktı. Giresunspor maçı sonrası da rotasyon sinyali veren Maestro lige verilen arada savunma, orta saha ve ileri uçta yapacağı değişimin hazırlığını yapacak.

38 yaşındaki genç teknik adam sol bekte Berkan'ın yerine Burekovic'i takıma monte etmeyi planlarken, orta alanda yaşanan krizi de Atakan veya Beykan Şimşek ile çözmeyi planlıyor. Adis'i yeniden on bire dahil etmenin planlarını yapan Maestro, Cherif'i kanada çekip Makedon yıldıza ileri uçta görevlendirmeyi düşünen Nestor El Maestro, Giresunspor maçında vasat olan genç Yalçın'ı ise kulübeye alacak.

EYVAH! DİNO YOK

GÖZTEPE'DE savunma sıkıntısı baş gösterdi

Sarı-kırmızılı ekibin banko oynayan yıldızı stoper Dino Arslanagic, Giresunspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Dino milli ara sonrası oynanacak olan Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Nestor'un elinde stoper olarak sadece performansı düşük olan Kahraman ve Angel ile hiç kullanmadığı Atınç var. Sırp teknik adam kadro içinde de bu bölgeye alternatif üretebilir. Sağ bek Murat Paluli'nin takıma dönmesi beklenirken Maestro, bu bölgede kullandığı Kerim'i Kahraman'ın yanına stopere çekebilir. Diğer bir formül ise Kahraman-Atınç ikilisiyle oyuna başlamak.

SON BEŞ YILIN EN KÖTÜSÜ OLDU

Göztepe, bu sezon aldığı sonuçlarla son 5 yılın en kötü puan performansını sergiledi. Süper Lig'e yükseldiği 2017-2018 sezonunda ilk 8 haftada 16 puan toplayan Göztepe, o sezon ligi 6. sırada tamamlamıştı. Sarı-kırmızılılar, ilk 8 haftalara göre 2018-2019 sezonunda 12 puan, 2019-2020 sezonunda 9 puan, 2020- 2021 sezonunda ise 11 puan toplamıştı. Bu sezon yalnızca 5 puan toplayabilen Göz-Göz, son 5 sezondaki en kötü lig başlangıcına imza atmış oldu. Alınan kötü sonuçların ardından Göztepeli taraftarlar, tepki göstermişti.