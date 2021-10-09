Savunma harekatı

Süper Lig'de bu sezon bekleneni veremeyen Göztepe, savunma hattında yaşadığı sorunu Ocak ayında yapacağı takviye ile çözecek. İleri uçtaki sıkıntıya çözüm bulmak için Oumar Niasse'yi gündemine alan Göz-Göz, aradığı stoperi de Yeni Zelanda'da buldu. Sarı-kırmızılılar, son olarak Premier Lig'de West Ham forması giyen Yeni Zelandalı Winston Reid'i gündemine aldı. Savunmada banko forma giyen stoper Dino'nun partnerini bir türlü bulamayan Göztepe, 33 yaşındaki oyuncunun transferiyle soruna çözüm bulmak istiyor.

MALİYETİ ARAŞTIRILIYOR

Şu an boşta olan ve uzun süredir kulüp bulamayan Winston Reid'in de yeni bir çıkış için Göztepe'ye sıcak bakabileceği gelen haberler arasında. Sarı-kırmızılı yönetimin, tecrübeli futbolcu için maliyet araştırmasına başladığı ileri sürüldü. Yeni Zelanda doğumlu Reid, futbol hayatına Danimarka ekibi Midtjylland'da başlarken Amerika'da Sporting KC ve İngiltere'de de Brentford forması da giydi.



MAESTRO'DAN DEFANSA İNCE AYAR

Uzun süredir sakat olan sağ bek Murat Paluli'nin iyileşmesi sonrası milli ara dönüşü Kasımpaşa maçında, teknik direktör Nestor El Maestro'nun değişikliğe gitmesi bekleniyor. Sırp teknik adam, Murat'ı Kerim Alıcı'nın yerine sağ bekteki görev bölgesine yeniden monte edecek. Savunmanın ortasında Dino'nun da cezalı olması sonrası stoper olarak kimlerin görev yapacağı ise merak konusu oldu. Stoper Marko'nun da sakat olduğu takımda Maestro; Kahraman, Wilker Angel ve Kerim arasında tercih yapacak. 38 yaşındaki teknik adamın sol bek Berkan'ın yerine de Dzenan Burekovic'le oyuna başlaması bekleniyor. İzmir'de oynanan son Giresunspor maçında Berkan Emir taraftarlar tarafından ıslıkla protesto edilmişti. Maestro, milli arada kaybedilen son 4 maç nedeniyle moralsiz olan futbolculara motivasyon yüklüyor.



25 MAÇTA GÖREV ALDI

Danimarka'nin genç milli takımlarında forma giyen Reid, Yeni Zelanda A Milli Takımı'nı tercih etti. Ülkesi adına 25 karşılaşmaya çıkan 33 yaşındaki savunmacı fileleri 1 kez sarsmayı başardı