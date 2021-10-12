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Göztepe fobiyi yenecek

Göz-Göz, İstanbul ekiplerine karşı gurbette son 5 sezonda oynadığı 22 maçın 17’sini kaybederken sadece 2 kez kazandı. Sarı-kırmızılılar pazar günü Kasımpaşa önünde bu istatistiği tersine çevirmek istiyor

Göztepe fobiyi yenecek

12.10.2021

Süper Lig'de son 4 maçını da kaybeden Göztepe, milli ara dönüşü Kasımpaşa deplasmanında zincir kıracak. Süper Lig'de 5. sezonuna giren Göz-Göz'ün İstanbul ekipleriyle deplasmanda oynadığı maçlar kabusa döndü.

İKİ OYUNCU TAKIMA DÖNDÜ
Son 5 yılda İstanbul'da rakipleriyle 22 kez karşı karşıya gelen İzmir ekibi 17 maçı yenilgiyle noktaladı. Sarı-kırmızılılar iki kez kazanırken, 3 karşılaşma ise beraberlikle noktalandı. Rakibi Kasımpaşa ile oynadığı 4 karşılaşmanın 3'ünü kaybeden Göztepe, bir maçtan beraberlikle ayrıldı. İstanbul'da 22 maçta 57 puan kaybeden Göz-Göz, sadece 9 puan elde etti. Sırp teknik adam Nestor El Maestro, hem 4 maçlık yenilgi serisini sona erdirmek hem de İstanbul kabusuna son vermeyi planlıyor. Taraftarıyla barışmayı hedefleyen Göz-Göz'de orta alanda Soner Aydoğdu ve savunmada da Murat Paluli'nin sakatlıkları sona erdi.

■ BURAK HAKERLER

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