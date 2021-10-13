EL Maestro, Kasımpaşa maçında geniş çaplı revizyona gidecek

Spor Toto Süper Lig'de iki haftadır düşme potasından kurtulamayan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro düğmeye bastı. Ligde üst üste 4 maç kaybeden Göztepe'de Sırp teknik adam başarısız sonuçların ardından topun ağzına gelirken, Kasımpaşa deplasmanında kötü seriye son vermek için rotasyona gidecek. 38 yaşındaki teknik adamın savunma ve orta alanda bazı yıldızları kenara çekerek farklı bir on birle sahaya çıkması muhtemel.

ATINÇ'A DA ŞANS DOĞDU

Savunmada Dino'nun sarı kart cezalısı olması nedeniyle bu bölgede fazla alternatifi olmayan Maestro, Atınç'a şans verecek. Son 6 maçta forma giyemeyen Atınç'ın Kahraman ile birlikte savunmanın ortasında görev yapması bekleniyor. Sakatlıktan çıkan Murat Paluli'yi sağ beke monte edecek olan genç çalıştırıcının tepkilerin odak noktası olan Berkan Emir'i de dinlendirmesi bekleniyor. Burekovic'i Kasımpaşa maçı için hazırlayan Sırp teknik adam orta alanda Yalçın'ın yerine sakatlıktan çıkan Soner, Baku'nun yerine kanatta Lourency'yi değerlendirecek

WİLKER ANGEL SANCISI

Göztepe'de Dino'nun cezasından sonra diğer savunma oyuncusu Wilker Angel da sakatlandı. Antrenmanda sakatlanan Venezuelalı futbolcunun Kasımpaşa maçında kadroda yer alması ise tehlikeye düştü. Sağlık heyeti 28 yaşındaki stoperin tedavisini sürdürürken, futbolcunun oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Göztepe'de stoper Marko Mihojevic de ilk yarıyı kapatmıştı.

EN İYİSİ OBİNNA

GÖZTEPE'DE birçok yılıdız futbolcu hayal kırıklığı yaratırken, Obinna Nwobodo takımın nazar boncuğu oldu. Geçen sezon Macaristan ekibi Ujpest'ten 3 yıllığına transfer edilerek sürpriz performansıyla ilk 11'in vazgeçilmezi olan Nijeryalı ön libero, bu sezon da fark yarattı. Bu sezon 8 maça ilk 11'de çıkarak tamamında 90 dakika sahada kalan Obinna, 8 haftada rakipten en fazla top çalan orta saha oyuncusu oldu. Obinna, rakiplerden 35 kez top çaldı. 24 yaşındaki futbolcu Göztepe'deki performansıyla da piyasa değerini neredeyse üçe katladı.Geçen sezon 550 bin Euro piyasa değerine sahip olan Obinna'nın şu anki piyasa değeri ise 1 milyon 300 bin Euro'yu buldu.

ESKİ DOST RAKİP OLUYOR

GÖZTEPE'DE daha önce 2011-2012 sezonunda 1. Lig'de görev yapan teknik direktör Cihat Arslan, pazar günü eksi takımına rakip olacak. Şu an Kasımpaşa'nın başarısı için ter döken 51 yaşındaki teknik adam 7 maçta İstanbul ekibine 5 puan kazandırdı. Arslan, şu an kaptan olarak görev yapan ve A Milli Takıma kadar yükselen Halil Akbunar'a ilk kez Göztepe'de forma veren teknik direktördü.

EFSANELER DÜN ANILDI

TÜRK futbolu ve Göztepe Kulübü'nün efsane futbolcuları Gürsel Aksel ve Nevzat Güzelırmak dün vefat yıldönümlerinde anıldı. 43. yıl önce hayata veda eden Koca Kaptan Gürsel Aksel ve geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Nevzat Güzelırmak için sarı-kırmızılılar dün iki ayrı paylaşım yaptı. Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Müze Müdürü Adil Artuner ve efsane futbolcular Aksel ve Güzelırmak'ı mezarları başında andı.

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