Göztepe’de Kasımpaşa maçı öncesinde stoper sıkıntısı var

Süper Lig'de milli ara dönüşü pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak olan Göztepe'de savunma alarmı verildi. Mihojevic'in ilk yarıyı kapatmasının ardından, Giresun maçında sarı kart gören Dino da cezalı duruma düştü. Kritik karşılaşma öncesinde Wilker Angel da antrenmanda sakatlanırken Göz-Göz 3 stoperini kaybetti.

ATINÇ NUKAN İLK 11'E

Teknik Direktör Nestor El Maestro'nun elinde ise sadece bu bölgede kullanabileceği Kahraman ile Atınç Nukan kaldı. Maestro'nun 6 haftadır görev yapmayan Atınç Nukan'ı bu kez mecburi olarak on birde değerlendirebileceği öğrenildi.

YERLİLER BU SEZON KAYIP

GÖZTEPE önceki sezonlarda en büyük skor katkısını yerli yıldızlarından almıştı. Ancak Süper Lig'de ilk sekiz hafta yerli oyuncular adına tam bir hayal kırıklığı oldu. Sarı-kırmızılılar, 8 maçta fileleri sadece 7 kez havalandırırken yerli yıldızlardan sadece Halil, Beykan ve Soner'le 3 gol buldu. 2017-2018 sezonunda ilk 8 karşılaşmada yerli oyuncular 4 gol, 2018- 19'da 7 gol, 2019-20'de 5 gol ve geçen sezon yedi gol atarak dikkat çekmişti.

İZMİR EKİBİNDE ORTA SAHA SONER BELİRSİZ

GÖZTEPE'NİN Giresunspor ile oynadığı son maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Soner Aydoğdu'nun durumu da belirsizliğini koruyor. Orta saha oyuncusunun takımla yeni idmanlara katılabildiği ve teknik patron El Maestro tarafından riske edilmeyeceği öğrenildi.

YERLİLER BU SEZON KAYIP

GÖZTEPE önceki sezonlarda en büyük skor katkısını yerli yıldızlarından almıştı. Ancak Süper Lig'de ilk sekiz hafta yerli oyuncular adına tam bir hayal kırıklığı oldu. Sarı-kırmızılılar, 8 maçta fileleri sadece 7 kez havalandırırken yerli yıldızlardan sadece Halil, Beykan ve Soner'le 3 gol buldu. 2017-2018 sezonunda ilk 8 karşılaşmada yerli oyuncular 4 gol, 2018- 19'da 7 gol, 2019-20'de 5 gol ve geçen sezon yedi gol atarak dikkat çekmişti.

TAKIMDA GÖZLER DEVRE ARASINDA

SARI-KIRMIZILILARDA hem Mehmet Sepil, hem de taraftarlar ara transfer dönemini bekliyor. Göztepe toparlanıp ilk yarıyı iyi bir konumda bitirirse ara transfer döneminde kadroda yapılacak operasyon sınırlı kalacak. Göztepe'de kötü gidiş sürerse ise takıma büyük neşter vurulacak. Taraftarlar ise düşme korkusu yaşanmaması için yönetimden iyi transferler bekliyor.

■ BURAK HAKERLER