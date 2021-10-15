3 puandan fazlası

Süper Lig'de milli araya 4 maçlık yenilgi serisi ile giren ve şimşekleri üzerine çeken Göztepe için Kasımpaşa maçı büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılı ekibin pazar günü İstanbul'da oynayacağı 90 dakika Göz-Göz için 3 puandan fazla anlam taşıyor.

LİGDE BEŞ PUANI VAR

Ligde 5 puanı bulunan İzmir ekibi, 6 puanla üzerinde yer alan Kasımpaşa'yı yendiği takdirde 4 maçlık kahreden seriyi sona erdirdiği gibi, ateş hattından da çıkma fırsatını da elde edecek. Taraftarların olumsuz sonuçların ardından yoğun eleştirilerde bulunduğu Göztepeli futbolcular da, İstanbul'dan getireceği 3 puanla tribün tepkisini savuşturacak.

Göztepe'nin alacağı galibiyet teknik direktör Nestor El Maestro için de büyük anlam taşıyor. Olası bir yenilgide son Giresun yenilgisi sonrası Sırp teknik adama güven oyu veren Başkan Mehmet Sepil'in baskılara direnemeyip teknik heyet değişikliğine gitmesi sürpriz sayılmayacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu kez İstanbul'dan zaferle ayrılıp üzerinde dolaşan kara bulutları dağıtmak istiyor.

ADİS JAHOVİC KAYIPLARDA

GÖZTEPE'NİN Makedon futbolcusu Adis Jahovic, 8 hafta geride kalmasına rağmen golle buluşamadı. Geçen sezon devre arası döndüğü takımda 19 maçta 6 kez fileleri sarsıp, 1 asist yapan 34 yaşındaki futbolcunun K.Paşa maçında da yedek soyunması bekleniyor.

■ BURAK HAKERLER