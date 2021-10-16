GÖZ-GÖZ’ün yeni hedefi

Alpaslan'ın G.Saray'a gitmesinin ardından savunmadaki krizi çözemeyen Göztepe, devre arasına yönelik stoper arayışlarını tam gaz sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde West Ham forması giyen Yeni Zelandalı stoper Winston Reid ile anılan sarı-kırmızılıların son olarak Sevilla forması giyen ve boşta olan 24 yaşındaki Fransız stoper Joris Gnagnon'u da takibe aldığı öğrenildi.

Başarılı oyuncu eski günlerine dönmek için gelen transfer tekliflerini değerlendiriyor. 2018'de 13.5 milyon Euro karşılığında Fransız ekibinden Sevilla'ya geçiş yapan oyuncu doğru dürüst forma yüzü görmezken, İzmir ekibini tek endişelendiren konunun oyuncunun uzun süredir görev almaması olduğu gelen haberler arasında.

KALESİNİ KAPAYAMIYOR

GÖZTEPE, uzun süredir kalesini gole kapatamıyor. Bu sezon oynadığı 8 maçta da kalesinde gol gören Nestor El Maestro'nun ekibi toplamda 12 gole engel olamadı. En son geçen sezon 6 Nisan'daki Rize sınavında fileleri havalanmayan İzmir ekibi o süreden bu yana 16 maçta toplamda 25 gol yedi.

SAVUNMADA DEĞİŞİM VAKTİ

Sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle stoper hattında elinde yalnız yerli oyuncular kalan Göztepe, Kahraman'ın yanında ilk 2 maçta oynadıktan sonra 6 haftadır 1 dakika bile süre alamayan Atınç'ı sahaya sürecek. Göztepe'de haftalardır değişmeyen beklerin de değişmesi, defansın sağında Kerim'in yerine 4 haftadır oynamayıp milli arada iyileşen Murat Paluli'nin, solunda ise ilk 8 maçın tamamına ilk 11'de çıkmasına rağmen yaptığı hatalarla eleştirilen Berkan'ın yerine Burekovic'in oynaması gündemde.