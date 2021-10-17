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Haberler Göztepe Göztepe Eskrim salonuna kavuştu

Göztepe Eskrim salonuna kavuştu

Göztepe Eskrim salonuna kavuştu

17.10.2021

GÖZTEPE'NİN eskrim takımı salonuna kavuştu. Şube sorumlusu Didem Dalan, 2014 yılında kurulan eskrim takımının çalışmalarını Gürsel Aksel Stadı'ndaki eskrim salonunda devam edeceğini söyledi. Başkan Mehmet Sepil'in göreve geldiği ilk günden beri kendilerine inanılmaz bir destek verdiğini söyleyen Didem Dalan, "40 sporcu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Antrenman salonu Avrupa standartlarına uygun 6 tam donanımlı pist ve 2 teknik ders pisti ile toplamda 8 pist barındırmakta olup 300 metrekareye sahiptir" dedi
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