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Göztepe hırs küpü oldu

Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek 4 maç sonra galip gelmeyi başaran Göztepe, Trabzonspor'la karşılaşmasına kilitlendi. Zor haftaların ardından İstanbul'da kazanılan 3 puanla kara bulutları dağıtan sarı-kırmızılılar taraftarıyla barışırken, tüm camiada umutlar yeşerdi.

Göztepe hırs küpü oldu

19.10.2021, 14:10

Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda lider Trabzonspor'un karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak takımda moraller de tavan yaptı. Üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından koltuğu sallanan Sırp Teknik Direktör Nestor El Meastro ise üzerindeki baskıyı attı.

Başkan Mehmet Sepil'in sahip çıktığı 38 yaşındaki teknik adam, milli arada oyuncularıyla tek tek ilgilenip takımdaki eksik yönleri düzeltti. Tribünlerin sert tepkiler gösterdiği oyuncuların da alınan galibiyetin ardından oldukça hırslandığı ve hafta sonu Trabzonspor karşılaşmasında kurmaylara yine galibiyet sözü verdiği bildirildi. Öte yandan Kasımpaşa maçında sakatlanıp 40'ıncı dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan kaptan Halil Akbunar'ın tedavisinin sürdüğü, tecrübeli oyuncunun Trabzonspor müsabakasında oynayıp oynamayacağının belirsiz olduğu bildirildi.
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