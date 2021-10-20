Göz-Göz’de hedef Trabzon

Süper Lig'de Kasımpaşa engelini kayıpsız geçerek 4 hafta sonra galibiyetle tanışan Göztepe, lider Trabzonspor'a bileniyor. Cumartesi günü ligin namağlup zirvesinde yer alan bordomavili ekiple, sahasında karşılaşacak olan Göz-Göz, güçlü rakibinden çekinmiyor.

SONER BU KEZ ONBİRE

Kasımpaşa galibiyeti ile koltuğunu sağlama alan teknik direktör Nestor El Maestro, Karadeniz ekibine karşı yine hücum ağırlıklı bir kadro ile çıkmayı planlıyor. Sırp teknik adamın Kasımpaşa maçındaki gibi 3-4-3 sistemiyle Trabzon karşısında 3 puan kovalayacağı öğrenildi. Halil Akbunar'ın oynama ihtimalinin çok zor olduğu kritik maçta Lourency'yi on bire monte değerlendirecek. Maestro, İstanbul'da beraberlik golünü kaydeden Adis Jahovic'i, Cherif Ndiaye ile birlikte Trabzon'a karşı hücum gücü olarak sahaya sürecek. Maestro, bu sezon ilk kez ikide iki yaparak takımı üç haftadır içinde bulunduğu ateş hattından çıkarmak istiyor.

SAVUNMADA İKİ YILDIZ DÖNÜYOR

TEKNİK direktör Nestor E Maestro'nun savunmada eli güçlendi. Kasımpaşa maçında stoperlerden Dino cezası, Wilker Angel da sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Ancak Dino ve Wilker, cumartesi günü oynanacak olan kritik maç öncesi takıma döndü. Teknik patron Maestro'nun cumartesi günü savunmada Dino ile oyuna başlamayı planladığı öğrenildi. Ancak Sırp teknik adamın Atakan, Kahraman ve Atınç'tan hangisini keseceği ise belirsiz. İlk 8 maçta banko forma giyen Belçikalı stoper Dino, bir kez de fileleri havalandırmayı başardı.

OBİNNA SINIRDA

GÖZTEPE'NİN orta sahadaki dinamosu Obinna Nwobodo'ya teknik ekipten sarı kart uyarısı geldi. Lider Trabzonspor karşılaşmasının ardından Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Göz-Göz'de, Nijeryalı yıldız oyuncunun 3 sarı kartı bulunuyor. 25 yaşındaki futbolcu cumartesi günü oynanacak kritik mücadelede sarı kart görmesi halinde Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek. Obinna bu sezon tüm maçlarda oynarken skora katkı yapamadı.

İRFAN CAN'A TERAPİ

SÜPER Lig'de Galatasaray, Giresunspor ve son olarak Kasımpaşa ile oynanan üç karşılaşmada yediği hatalı gollerle dikkat çeken genç kaleci İrfan Can Eğribayat'a teknik heyet terapi uyguluyor. Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, genç eldiveni Trabzonspor müsabakasına özel olarak hazırlıyor. 23 yaşındaki file bekçisi yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündeminden düşmemişti. Genç file bekçisi bu sezon tüm karşılaşmalarda görev yaptı.

■ BURAK HAKERLER