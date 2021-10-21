GÖZ-GÖZ’ün gözü 10’da

Süper Lig'de kötü gidişata Kasımpaşa galibiyeti ile son veren ve gözünü cumartesi günü lider Trabzonspor ile oynayacağı maça çeviren Göztepe bir yandan da devre arasına yönelik transfer çalışmalarına da hız verdi. Orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen ve kadrosuna bir 10 numara dahil etmek isteyen Göz-Göz'ün, Swansea forması giyen Jamie Paterson ile ilgilendiği öne sürüldü.

ŞARTLARINI SORGULAYACAK

Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek 29 yaşındaki isim zaman zaman hücum hattında ve kanatlarda da görev alabiliyor. Göztepe'nin aradığı tipte bir oyuncu olan Paterson geçen sezon da Bristol'da görev almıştı. Bu sezon 12 lig karşılaşmasında 979 dakika süre alan ve bu maçların hepsinde de 11'de sahaya çıkan tecrübeli futbolcunun şartlarının sorgulanacağı konuşulurken Ocak'ta olmasa bile sezon sonunda transferin bitirilmesi için çaba sarf edileceği gelen haberler arasında.

4 GOL 1 ASİST

JAMİE Paterson, bu sezon forma giydiği 12 lig karşılaşmasında gole yakın oynarken 4 gol kaydetti, 1 kez de asist yaptı. Kariyerinde toplam 285 karşılaşmaya çıkan yıldız isim 52 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Paterson geçen sezonu ise ligde 3 gol, 2 asistle tamamlamıştı. Bristol City'de oynarken 10 numaralı formayı giyen yıldız oyuncu Swansea'de ise 12 numaralı formayla maçlara çıkıyor.

BAŞKAN SEPİL TAKİPTE

GÖZTEPE Başkanı Mehmet Sepil, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılıların çalışmalarını yakından takip ediyor. Başkan Sepil, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa maçında sakatlanan Halil Akbunar ile de bir süre sohbet ederken, futbolcunun durumu ile ilgili bilgi aldı. Göztepe topladığı 8 puanı geriden gelerek aldı. Ligde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi elde eden sarı-kırmızılılar Antalyaspor, Sivasspor, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında geriden gelmesine rağmen sahadan puan ya da puanlarla ayrıldı.