Göz-Göz zor virajda

Süper Lig'de düşme potasından kurtulma mücadelesi veren Göztepe, bugün lider Trabzonspor'u konuk ediyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan kritik karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadeleyi beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde 4 maçlık yenilgi serisine Kasımpaşa galibiyeti ile son veren Göztepe 8 puanla 17. sırada. Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor ise geçen hafta F.Bahçe'yi yenerek 21 puanla zirvenin yeni sahibi oldu.



TARAFTARDAN TAM DESTEK

Göztepeli taraftarlar, Trabzonspor maçında 90 dakika takıma tam destek kararı alırken, karşılaşmanın biletleri ise neredeyse tükendi. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 26 maçta bordomavililer Göztepe'ye karşı 11 maçı kazanırken, İzmir ekibi 5 galibiyet elde etti.



HALİL AKBUNAR HALA BELİRSİZ

Göztepe'de geçen hafta Kasımpaşa maçında sakatlanan Halil Akbunar'ın durumu belirsizliğini koruyor. Halil'in Trabzon maçında forma giyip giymeyeceği bu sabah yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Göz-Göz'de sakat olan Wilker Angel ve Marko Mihojevic ise forma giyemeyecek. Konuk ekip Trabzonspor'da da önemli eksikler göze çarpıyor. Bordo- mavili ekipte, Nwakaeme, Bruno Peres, Abdulkadir Parmak ve Koita Göztepe önünde forma giymeyecek.